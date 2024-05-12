Iraklı Bakan net konuştu, petrol piyasalarını karıştıracak açıklama geldi

12 May 2024 15:35 - Güncelleme : 12 May 2024 15:41

Türkiye'de emekli kişi sayısı belli oldu, bir emekliye 1,5 çalışan düşüyor

Türkiye'de emekli kişi sayısı belli oldu, bir emekliye 1,5 çalışan düşüyor

OPEC üyesi Irak’tan petrol kesintilerine yönelik açıklama geldi. Ülkenin petrol bakanı kesinti kararına uymayacaklarını ifade etti.

KABUL ETMEYECEĞİZ

Irak Petrol Bakanı, haziran ayında yapılacak olan OPEC toplantısında petrol üretimindeki kesintilerin yenilenmesini kabul etmeyeceğini söyledi. OPEC ülkelerinin petrol bakanların 1 Haziran'da Viyana'da bir araya gelmesi ve mevcut kesintilerini yılın ikinci yarısına taşımaları bekleniyor.

Ancak Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani, dün Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir sonraki OPEC+ toplantısında üretim kesintilerinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varmayacağız" dedi.

IRAK SORUN MU ÇIKARIYOR?

En petrol üreticilerinden biri olan Irak, kabul edilen kısıtlamaları tam anlamıyla uygulamayarak OPEC ülkeleri açısından soruna neden oluyor. Bakanın bu tutumunu Viyana'daki toplantıda da sürdürüp sürdürmeyeceği ise henüz belli değil.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basim Mohammed Khudair ise Bağdat'ın "OPEC ve müttefikleri tarafından belirlenen son tarih içerisinde gönüllü kesinti kararına bağlı olduğunu" söyledi.

Savaşın yıktığı ekonomisini yeniden inşa etmeye çalışırken OPEC hedeflerini tutturamama konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Irak, son dönemdeki zayıf uyumu telafi etmek için yıl sonuna kadar ek kesintiler yapmayı kabul etmişti.