Irak’tan Hürmüz hamlesi: Basra petrolünde 33 dolara varan indirim

TANKER SAYISI SERT DÜŞTÜ

Bloomberg verilerine göre, Irak’ın güneyindeki Basra limanından petrol yükleyen tanker sayısı Nisan ayında ciddi biçimde geriledi. Mart ayında 12 olan tanker sayısı, Nisan’da sadece 2’ye düştü.

Bu düşüşte, boş tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’ne girişte yaşadığı zorluklar etkili oldu. Normal şartlarda limanda aylık tanker yükleme sayısının 80’e kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Irak’ın Türkiye üzerinden boru hattıyla yaptığı ihracat ise sürüyor. Ancak bu miktar, deniz yoluyla yapılan sevkiyatın yanında oldukça sınırlı kalıyor.