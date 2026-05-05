Irak’tan Hürmüz hamlesi: Basra petrolünde 33 dolara varan indirim

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, bölgeden petrol sevkiyatı yapan ülkeleri zorlamaya devam ediyor. Irak da bu tablo karşısında fiyat kıran ülkeler arasına katıldı.

Bloomberg News’ün ulaştığı State Organization for Marketing of Oil bildirisinde, Irak’ın amiral gemisi Basra Medium ham petrolü için resmi satış fiyatlarında varil başına 33,40 dolara kadar indirim yapıldığı belirtildi.

HÜRMÜZ’DE GEÇİŞLER ZORLAŞTI

Şubat ayı sonlarında başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’ndaki geçişler neredeyse durma noktasına geldi. Bölgenin önemli üreticilerinden Irak, Basra Körfezi üzerinden yapılan ihracatın aksaması ve depolama kapasitesinin hızla dolması nedeniyle üretimi kısmak zorunda kaldı.

TANKER SAYISI SERT DÜŞTÜ

Bloomberg verilerine göre, Irak’ın güneyindeki Basra limanından petrol yükleyen tanker sayısı Nisan ayında ciddi biçimde geriledi. Mart ayında 12 olan tanker sayısı, Nisan’da sadece 2’ye düştü.

Bu düşüşte, boş tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’ne girişte yaşadığı zorluklar etkili oldu. Normal şartlarda limanda aylık tanker yükleme sayısının 80’e kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Irak’ın Türkiye üzerinden boru hattıyla yaptığı ihracat ise sürüyor. Ancak bu miktar, deniz yoluyla yapılan sevkiyatın yanında oldukça sınırlı kalıyor.

İNDİRİM MAYIS YÜKLEMELERİ İÇİN GEÇERLİ

SOMO’nun açıklamasında, alıcıların mayıs ayı şartlarını kabul etmesi halinde mücbir sebep hükümlerinin bu teklif için uygulanmayacağı ifade edildi.

Buna göre, 1-10 Mayıs tarihleri arasında yüklenecek Basra Medium petrolü varil başına 33,40 dolarlık indirimle satılacak. Ayın geri kalanında ise indirim 26 dolara düşecek.

