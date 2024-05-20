Irak'tan petrol açıklaması: İlerleme sağlanamadı
Irak'tan Türkiye petrol ihracatına yönelik açıklamada geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya El-Sudani, "Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatmak için petrol şirketleriyle yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadı" dedi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya El-Sudani, dün gazetecilere Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda açıklama yaptı.
İLERLEME SAĞLANAMADI
Irak Başbakanı Muhammed Şiya El-Sudani, dün gazetecilere Irak'ın Kürt bölgesinden Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatmak için petrol şirketleriyle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.
Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Irak merkezi hükümetinin izni olmadan 2014 ile 2018 yılları arasında Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ithalatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tahkimde verdiği tazminat cezasının ardından 25 Mart 2023'te Kerkük-Ceyhan hattından petrol akışını durdurmuştu.
ICC, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) Türkiye'ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye'nin Irak hükümetine 1,5 milyar dolar tazminat ödemesi yönünde tahkim kararı almıştı.