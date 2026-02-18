İran görüşmeleri yetmedi:  Petrolde ibre yukarı döndü

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ UMUT VERDİ, AMA…

İran ile ABD, uzun süredir devam eden nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik temaslarda bazı “yol gösterici ilkeler” üzerinde uzlaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bu noktaya dikkat çekti. Ancak açık konuştu: Bu durum, nihai bir anlaşmanın hemen kapıda olduğu anlamına gelmiyor.

İşte piyasaların temkinli duruşunun nedeni de tam olarak bu.

Yeni Delhi merkezli araştırma şirketi SS WealthStreet’in kurucusu Sugandha Sachdeva, petrol fiyatlarının teknik olarak bir toparlanma eğilimi gösterdiğini söylüyor. Ancak ona göre asıl mesele diplomatik sürecin sürdürülebilir olup olmadığı. Yani kâğıt üzerindeki ilerleme yetmiyor, kalıcılık aranıyor.