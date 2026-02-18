Kategoriler
İran görüşmeleri yetmedi: Petrolde ibre yukarı döndü
Petrol fiyatları, önceki günkü sert düşüşün ardından Asya işlemlerinde toparlandı. ABD ile İran arasındaki temaslar umut verse de piyasalar hâlâ temkinli.
Petrol piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Önceki seansta yaklaşık yüzde 2 gerileyen fiyatlar, bu sabah Asya işlemlerinde artıya geçti. Ancak yatırımcıların aklındaki soru değişmedi: ABD ile İran arasında yürütülen görüşmeler gerçekten kalıcı bir anlaşmaya dönüşecek mi?
Brent ham petrol, 28 sentlik artışla yüzde 0,42 yükseldi ve varil başına 67,70 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 23 sentlik artışla yüzde 0,37 prim yaptı ve 62,56 dolardan işlem gördü.
Her iki gösterge de yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Yani fiyatlarda toparlanma var ama tablo hâlâ kırılgan.
İran ile ABD, uzun süredir devam eden nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik temaslarda bazı “yol gösterici ilkeler” üzerinde uzlaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bu noktaya dikkat çekti. Ancak açık konuştu: Bu durum, nihai bir anlaşmanın hemen kapıda olduğu anlamına gelmiyor.
İşte piyasaların temkinli duruşunun nedeni de tam olarak bu.
Yeni Delhi merkezli araştırma şirketi SS WealthStreet’in kurucusu Sugandha Sachdeva, petrol fiyatlarının teknik olarak bir toparlanma eğilimi gösterdiğini söylüyor. Ancak ona göre asıl mesele diplomatik sürecin sürdürülebilir olup olmadığı. Yani kâğıt üzerindeki ilerleme yetmiyor, kalıcılık aranıyor.
Öte yandan siyasi danışmanlık şirketi Eurasia Group’un değerlendirmesi piyasadaki tedirginliği artırdı. Şirket, Nisan ayı sonuna kadar ABD’nin İran’a yönelik askeri bir saldırı düzenleme olasılığını yüzde 65 olarak hesapladı.
Bu oran, enerji piyasaları açısından azımsanacak gibi değil. Çünkü olası bir askeri gerilim, arz tarafında ciddi dalgalanmalara yol açabilir.
Fiyatlar üzerinde baskı kuran bir diğer gelişme ise Kazakistan’dan geldi. Dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Tengiz’de, Ocak ayındaki duraklamanın ardından üretimin yeniden artmaya başladığı bildirildi.
Rus medyasında yer alan bu haber, arzın artabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu da fiyatların hızlı bir şekilde yukarı gitmesini şimdilik sınırlıyor.
Piyasalar şimdi veri akışına odaklanmış durumda. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı veriler izlenecek. Perşembe günü ise ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi’nin haftalık stok raporu yayımlanacak.