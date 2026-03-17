İran savaşı Wall Street’i sarsabilir

YATIRIMCILAR TEHLİKEYİ KÜÇÜMSÜYOR OLABİLİR

Barron’s’un aktardığına göre Gavekal Research’ten Anatole Kaletsky, şubat ayı sonunda ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırısından bu yana S&P 500’ün yalnızca %2,7 gerilemiş olmasına dikkat çekiyor. Kaletsky’ye göre bu tablo, ABD’li hisse senedi yatırımcılarının yaşananları ne kadar sakin karşıladığını gösteriyor. Hatta ona göre bu rahatlık, açıkçası, şaşırtıcı boyutta.

Kaletsky, savaşın enerji ve gübre tedariki üzerindeki etkilerini görmezden gelmenin tarihi yanlış okumak anlamına geldiğini söylüyor. Yani mesele sadece birkaç günlük jeopolitik gerginlik değil; çok daha geniş bir ekonomik zinciri etkileyebilecek bir kırılma söz konusu.

TriVariate Research’ün kurucusu Adam Parker da benzer bir noktaya işaret ediyor. Yüzeyde sakin görünen piyasanın altında ciddi bir oynaklık biriktiğini belirten Parker, bu durumun ancak 90’ların sonundaki teknoloji balonu, 2008 Küresel Finans Krizi ve pandemi dönemindeki sert dalgalanmalarla karşılaştırılabileceğini vurguluyor.