İran'ın füzeleri bitcoini vurdu: BTC sert düştü! Altın fiyatı yeni rekorunu kırdı! Petrol yükseliyor

01 Ekim 2024 22:18 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:23

İran, İsrail'e büyük bir füze saldırısı düzenleyerek Orta Doğu'daki çatışmayı genişletti. İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail genelindeki hedefleri hedef alan büyük bir füze saldırısı başlattığını, İsrail hava savunma sistemlerinin ise gelen ateşi düşürmeye çalıştığını söyledi. Saldırının ardından petrol, altın ve bitcoin piyasaları alt üst oldu. Özellikle bitcoin fiyatı (BTC) 61.271 dolara kadar geriledi. Petrol ve altın fiyatı ise hızla yükseldi.

İran​, İsrail'e büyük bir füze saldırısı düzenledi. Tel Aviv'de ve ülkenin her yerinde hava saldırısı sirenleri ve yüksek patlama sesleri duyuldu. İran saldırıları, pazartesi günü başlatılan kara harekatı da dahil olmak üzere Lübnan'daki Hizbullah​'a artan İsrail harekatının ardından geldi. Saldırının ardından petrol ve altın fiyatı hızla yükselirken bitcoin fiyatı sert düştü.

İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah, Hamas​ ve Devrim Muhafızları yetkililerinin öldürülmesine misilleme olarak onlarca füze fırlattı. İran, Hizbullah ve Hamas'ın üst düzey yetkililerinin öldürülmesinin ardından İsrail'e füze saldırısında bulundu. Bu durum, İsraillilerin sığınaklara akın etmesine ve bölgede topyekün savaş korkusunun artmasına yol açtı.

Salı günü geç saatlerde İsraillilerin sığınaklara doluşmasının ardından İsrail genelinde alarmlar çalındı ​​ve Kudüs ile Tel Aviv​'de patlama sesleri duyuldu.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

1 Ekim Salı akşamı İran’ın İsrail şehirlerine yönelik saldırısının ardından brent ham petrolü %4.6 artışla varil başına 75 dolara yükseldi.

Altın fiyatları da jeopolitik gerginlikler ve fiziki talebin azalmasıyla yükseldi.

Altın fiyatları ise %1.15 yükselerek ons başına 2690.1 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Analistler fiyatlardaki son yükselişi, çatışmaların ortasında güvenli liman talebi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin bir karışımına bağlıyor. Ancak bu yükseliş paradoksal bir şekilde kilit pazarlarda fiziki talepte belirgin bir düşüşle aynı zamana denk geldi.

Jeopolitik çatışmaların belirsizliği ile daha düşük ABD faiz oranları beklentisi, altının güvenlik arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam edebileceğini gösteriyor.

BİTCOİN FİYATI SERT DÜŞTÜ

Saldırlar sonucunda bitcoin %2.13 düşüşle 62.23 bin dolara geriledi.

Bitcoin geçen hafta kaydettiği 66.000 doların üstündeki tepe seviyelerine kıyasla %6.5 değer kaybetti.