İran'ın 'Hürmüz' tehdidi sonrası petrol fiyatları uçtu

06 Ekim 2024 02:48 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 02:49

İsrail'in bombardımanları sürerken İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu. Kritik açıklama sonrası petrol fiyatları bir anda yükselişe geçti.

İsrail'in saldırıları devam ederken, bölgede tansiyon gitgide yükseliyor. İran, İsrail'in İran petrol tesislerine saldırması durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını ilan etti.

PETROL FİYATI ARTTI

İran'ın dünyanın en önemli petrol damarı olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinden sonra petrol fiyatı yüzde 4 arttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ PETROL TRAFİĞİ

Dünyanın toplam petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri günlük olarak boğazdan geçiyor. Analiz firması Vortexa'nın verilerine göre Ocak-Eylül 2023 döneminde Hürmüz'den günde ortalama 20,5 milyon varil ham petrol, kondensat ve petrol ürünü geçti.