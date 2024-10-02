İran'ın İsrail'e füze saldırısının ardından petrol fiyatları 1 yılın zirvesinde! 100 doları geçebilir

02 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:22

Çarşamba günü petrol fiyatları, İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinin ardından önceki seanstaki keskin kazanımlarına ek olarak yükseldi. Gerginlik hızla tırmanırken potansiyel olarak istikrarsız bölgedeki ham petrol üretimi aksadı. Saldırının ardından ABD ham petrol vadeli işlemleri varil başına %2,1 artışla 71,27 dolardan işlem gördü ve Brent sözleşmesi %1,7 artışla varil başına 74,97 dolara çıktı.

İran​'ın İsrail'e füze saldırısının ardından ham petrol fırladı. Petrol fiyatları salı günü İran'ın İsrail'e karşı şimdiye kadarki en büyük askeri darbeyi vurmasının ardından %5'ten fazla kazanç sağladı.

PETROL FİYATLARI​ GERİLİMLE YÜKSELDİ

İran, daha fazla kışkırtma olmadığı takdirde saldırısının sona erdiğini söyledi ancak İsrail bu hareketin "muazzam bir yıkımla" karşılaşacağını ve destekçisi olan ABD'yi kargaşaya sürükleyebileceğini söyledi.

ING analistleri bir notta, “Önemli bir tırmanış muhtemelen İran nükleer tesislerini ve enerji altyapısını hedef almayı içerecektir, bu da muhtemelen petrol piyasasına fiyatlandırılan risk primini artıracaktır” dedi.

Analistler, son füze saldırısının ardından İran'ın petrol altyapısının artık İsrail'in hedefi haline gelebileceği konusunda uyardı.

Geçtiğimiz yılın 7 Ekim'inde silahlı İsrail-Hamas çatışması başladığından beri, petrol piyasasındaki aksamalar sınırlı oldu. Petrol piyasası ayrıca, ABD'den gelen artan üretimin arz tablosuna katkıda bulunması ve Çin'den gelen talebin düşmesinin fiyatları düşürmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARI VARİL BAŞINA 100 DOLARI GEÇEBİLİR

Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre, İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi konumunda olup, günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor.

Benzer şekilde İran petrol altyapısına yönelik olası bir saldırının petrol arzını aksatması ihtimalinin arttığını gözlemleyen uzmanlar İran'ın ihracatının bir saldırı nedeniyle durması halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.