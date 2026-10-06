Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:57

İş Bankası çöktü mü, neden açılmıyor? 6 Ekim 2026 İş Bankası’nda sorun mu var, son dakika ne oldu?

İş Bankası sorun mu var, neden açılmıyor? İş Bankası mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar son dakika hata ile karşılaşıyor. Para transferi, fatura ödemesi, kredi başvurusu ve diğer ödemelerini gerçekleştirmeye çalışanlar karşılaşılan hata sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor. Downdetector raporlamalarına göre İş Bankası mobil uygulamasında sorun olduğu biliniyor. Peki 6 Ekim İş Bankası mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var? İşte, İş Bankası mobil uygulama hatası son dakika gelişmeleri…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İş Bankası çöktü mü, neden açılmıyor? 6 Ekim 2026 İş Bankası’nda sorun mu var, son dakika ne oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:57

mobil uygulamasında saat 13.35 itibariyle başlayan erişim sorunu devam ediyor. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Teknik Hata” ile karşılaşıyor. Teknik nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz. “Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz” hatasıyla karşılaşan adaylar ise çözüme odaklandı. İş Bankası mobil uygulamasında yaşanan sorunun global mi yoksa yerel olarak mı yaşandığı merak ediliyor. Peki İş Bankası çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor? İş Bankası hatası ve çözümü son dakika…

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (6 EKİM 2026)

6 Ekim Salı günü saat 13.35 itibarıyla İş Bankası mobil uygulamasında yaşanan “Teknik Hata” devam ediyor. Konuyla ilgili bankadan henüz bir açıklama gelmezken hata ekranında banka kullanıcıları “Teknik  nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz” hatası alıyor.

İş Bankası çöktü mü, neden açılmıyor? 6 Ekim 2026 İş Bankası’nda sorun mu var, son dakika ne oldu?

raporlamalarına göre sorunun devam ettiği bilinirken bazı kullanıcılar ağ bağlantısını kontrol ederek veya uygulamanın son sürümünü telefonlarına kurarak sorunun çözüldüğünü ifade etti.

İş Bankası çöktü mü, neden açılmıyor? 6 Ekim 2026 İş Bankası’nda sorun mu var, son dakika ne oldu?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#downdetector
#iş bankası
#mobil uygulama
#Teknik Hata
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.