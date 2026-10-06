İş Bankası çöktü mü, neden açılmıyor? 6 Ekim 2026 İş Bankası’nda sorun mu var, son dakika ne oldu?

İş Bankası mobil uygulamasında saat 13.35 itibariyle başlayan erişim sorunu devam ediyor. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Teknik Hata” ile karşılaşıyor. Teknik nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz. “Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz” hatasıyla karşılaşan adaylar ise çözüme odaklandı. İş Bankası mobil uygulamasında yaşanan sorunun global mi yoksa yerel olarak mı yaşandığı merak ediliyor. Peki İş Bankası çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor? İş Bankası mobil uygulama hatası ve çözümü son dakika…

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (6 EKİM 2026)

6 Ekim Salı günü saat 13.35 itibarıyla İş Bankası mobil uygulamasında yaşanan “Teknik Hata” devam ediyor. Konuyla ilgili bankadan henüz bir açıklama gelmezken hata ekranında banka kullanıcıları “Teknik nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz” hatası alıyor.

Downdetector raporlamalarına göre sorunun devam ettiği bilinirken bazı kullanıcılar ağ bağlantısını kontrol ederek veya uygulamanın son sürümünü telefonlarına kurarak sorunun çözüldüğünü ifade etti.