İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın 100'üncü yaş atışması gülümsetti

26 Ağustos 2024 19:30 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:36

Türkiye'nin iki büyük bankasının doğum günü mesajlarında tatlı atışması gülümsetti. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 26 Ağustos 1924 yılında kurulan İş Bankası 100'üncü yılını kutluyor. Ziraat Bankası'nın İş Bankası'na gönderdiği kutlama mesajındaki göndermesi sosyal medyayı renklendirdi.

Ziraat Bankası kutlama mesajında " Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası!" dedi.

İş Bankası yayınladığı teşekkür mesajında Ziraat Bankası'nın yaş almışlığına esprili bir gönderme yaparak "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." yazdı.