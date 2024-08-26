İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın 100'üncü yaş atışması gülümsetti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 19:30 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:36
İş Bankası'nın 100'üncü yaş kutlamasında aldığı en esprili mesaj Ziraat Bankası'ndan geldi. Kendisinin İş Bankası'ndan 60 yıl önce kurulduğunu göndermesi yapan Ziraat Bankası'na gülümseten yanıt geldi.
Türkiye'nin iki büyük bankasının doğum günü mesajlarında tatlı atışması gülümsetti. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 26 Ağustos 1924 yılında kurulan İş Bankası 100'üncü yılını kutluyor. Ziraat Bankası'nın İş Bankası'na gönderdiği kutlama mesajındaki göndermesi sosyal medyayı renklendirdi.
Ziraat Bankası kutlama mesajında " Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası!" dedi.
İş Bankası yayınladığı teşekkür mesajında Ziraat Bankası'nın yaş almışlığına esprili bir gönderme yaparak "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." yazdı.
Kaynak: tgrthaber.com