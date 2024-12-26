İş dünyası faiz indiriminden memnun! ASRİAD: "Devamını kesintisiz bekliyoruz"

26 Aralık 2024 15:29 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:32

Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47.5'e çekti. Merkez Bankası bunun yanında faiz koridorunu da 600 baz puandan 300 baz puana daralttı. İş dünyasından karara ilişkin tepkiler gelmeye başladı. ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, faiz indirim kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, indirim döneminin başlamasının ümit verici bulduğunu ve devamının kesintisiz olarak gelmesini dilediklerini ifade etti.

Merkez Bankası​'ndan beklenen faiz indirimi​ geldi. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47.5'e düşürdü. "250 baz puanlık indirim bir başlangıçtır" diyen ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, karara ilişkin yorumunu paylaştı.

FAİZ İNDİRİM DÖNEMİNE GİRİLDİ

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, faiz indirim kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, indirim döneminin başlamasının ümit verici bulduğunu ve devamının kesintisiz olarak gelmesini dilediklerini ifade etti.

Açıklama şu şekilde:

“Ülkemiz uzun zamandır yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı altında bir ekonomik süreç içinde zor zamanlar yaşıyordu. Bu konulardaki yüksek oranlar, özellikle sabit gelirli insanlar için hayatı fevkalade zorlaştırmaktaydı. Enflasyon ve faiz yükseklikleri fiyatlandırma davranışlarını da çok ciddi bir şekilde etkilemiş ve kontrolsüz bir dönemin yaşanmasına sebep olmuştu.

KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon politikalarını uygulamaya koyduğu günden bu tarafa devreye giren politikalar zorunlu olarak yeni daralmalara sebebiyet verdi. Yıl sonunda 2025 yılı için belirlenen bazı rakamlar (bunlar içinde asgari ücret önemli bir belirleyici oldu) enflasyonun kontrol altına alınma yolunda adım atıldığını göstermektedir.

TCMB yılın son PPK toplantısı kararında açıkladığı 250 baz puanlık indirim bir başlangıçtır. Bu noktada kritik tavır, bu başlanan sürecin devam ettirilmesi iradesinin gösterilmesidir. Başka gerekçeler yüzünden bu politika gevşetilirse işte o zaman ödenen büyük bedellerin de boşa gitme riski olacaktır. Buna fırsat verilmemelidir.”