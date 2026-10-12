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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:50

İş dünyasından Adnan Dalgakıran’a İSO başkanlığı için güçlü destek

İSO başkanlığına adaylığını açıklayan Adnan Dalgakıran, çoğunluğunu Kastamonulu iş insanlarının oluşturduğu iş dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul’da ağırladı. Buluşmada Remzi Gür, Abdullah Kiğılı ve Adnan Aslan gibi isimler de Dalgakıran’a bir kez daha desteklerini iletti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İş dünyasından Adnan Dalgakıran’a İSO başkanlığı için güçlü destek
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:50

(İSO) başkanlığı seçim sürecinde Adnan Dalgakıran, iş dünyasının deneyimli isimleriyle bir araya geldi. Dalgakıran’ın ev sahipliğinde Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen kahvaltı buluşmasında, çoğunluğunu Kastamonulu iş insanlarının oluşturduğu katılımcılar, İSO’nun yeni dönemine ilişkin beklentileri ve sanayinin gündemindeki başlıkları değerlendirdi.

GÜR, KİĞILI VE ASLAN’DAN DESTEK

Toplantının dikkat çeken yönlerinden biri, iş dünyasının tanınmış isimleri Remzi Gür, Abdullah Kiğılı ve Adnan Aslan’ın Dalgakıran’a desteklerini ortaya koyması oldu. İş dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle bilinen üç ismin desteği, İSO başkanlığı yarışında Dalgakıran’ın adaylığı çevresinde oluşan birlikteliğin dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

Buluşmada ayrıca Sudi Topal, Mecit Çetinkaya, Ayhan Aslan, Aydın Aslandağ, Nurhan Tekinel, Özdemir Ata, Ahmet Karakaya, İsmail Oyar ve Rahmi Sezer gibi isimler de yer aldı.

İş dünyasından Adnan Dalgakıran’a İSO başkanlığı için güçlü destek

İSO’NUN YENİ DÖNEMİ VE SANAYİNİN ÖNCELİKLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, İstanbul sanayisinin rekabet gücünün artırılması, sanayicilerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretilmesi ve İSO’nun yeni dönemde üstlenebileceği rol üzerinde duruldu. Dalgakıran, başkan adaylığı kapsamında geliştirdiği projeleri ve yönetim anlayışını katılımcılarla paylaşırken, sanayinin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren, somut sonuçlar üreten çalışmaların önemine dikkat çekti.

İş dünyasının deneyimli isimlerinin bir araya geldiği buluşmada, ortak aklın geliştirilmesi ve sanayicilerin beklentilerinin oda çalışmalarına daha güçlü biçimde yansıtılması da gündeme geldi.

Dalgakıran’ın ev sahipliğindeki buluşma, İSO seçimleri öncesinde iş dünyasının farklı temsilcileriyle yürütülen temaslar açısından önem taşırken, yeni döneme ilişkin beklentilerin ve sanayinin önceliklerinin ele alındığı bir istişare zemini de oluşturdu.

ETİKETLER
#istanbul sanayi odası
#Adnan Dalgakıran
#Cemile Sultan Korusu
#Remzi Gür
#Abdullah Kiğılı
#Ekonomi
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