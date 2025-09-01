İş dünyasından Kazakistan çıkarması

DEİK Türkiye Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selcuk Yüce'nin koordinesi ile yapılan toplantıda önemli noktaların altı çizildi ve yeni yatırımlar tam zamanı olduğunu anlatıldı. Toplantının açılışında konuşan Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce, Kazakistan’ın ekonomik yolculuğunu ve iş birliği vizyonunu şu sözlerle anlattı:

“Kazakistan bağımsızlığından bu yana 34 yılda olağanüstü bir dönüşüm yaşadı. Kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara ulaştı. Biz Türkler sadece müteahhitlik yapmadık, aynı zamanda Kazakistan’ın modernleşmesinde rol oynadık. Artık Kazak şirketleri kendi başlarına uluslararası projeler yapıyor. Orta Koridor vizyonu çok stratejik. Bu konu sadece özel sektöre bırakılmayacak kadar önemli. Devletimizin güçlü bir stratejiyle bu vizyonu destekleyeceğine inancım tam.

Yüce, önümüzdeki dönemde tarım, maden, enerji, lojistik ve savunma sanayi yatırımlarının öne çıkacağını belirterek, “Dost ve Kardeş ülke Kazakistan’ın potansiyeli olağanüstü. Bu ülkeye değer katan her yatırım hem manevi hem maddi olarak karşılığını bulur” dedi.

Yüce, Kazakistan’da yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere de bir tavsiyede bulundu; “Buraya gelip kuralları değiştirmeye çalışmayın. Kazakistan’ın işleyişine adapte olun. Buraya değer katan herkes kazançlı çıkar.” dedi.

KİM NE DEDİ?

AHSEL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Ayan, Kazakistan’da gerçekleştirdikleri yatırımları şöyle anlattı:

“Yatırım olarak Astana’da otel ve iş merkezi inşa ettik, ardından alışveriş merkezi ve 130 villadan oluşan büyük bir site yaptık. Ayrıca Akkent projesiyle bugüne kadar 8 bin civarında konut ürettik. Türkiye’de elektrifikasyon projeleriyle başladığımız yolculuğumuzu Kazakistan’da inşaatla devam ettirdik.”

OS2 Kurucusu Osman Gürhan Çağlayan, Kazakistan serüvenine 2003 yılında başladığını belirterek, “İlk gelişim Anadolu Grubu’nun inşaat projesi içindi. Önce inşaat malzemeleri ithalatıyla başladık, ardından perakende sektöründe hızlı tüketim mallarında faaliyet gösterdik. Türkiye’den gelen markaların temsilciliklerini aldık. Bugün hâlâ Kazakistan’da Türk ürünlerini pazara ulaştıran nadir gruplardan biriyiz” diye konuştu.

SMS Grup İş Geliştirme Müdürü Serkan Öztaş, 20 yıldır Kazakistan’da olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kazakistan’da şehirler arası yolların yüzde 65’ini tamamladık. Şimdi Almatı Havalimanı renovasyon projesini yürütüyoruz. Ayrıca 126 milyon dolarlık tarım yatırımı planlıyoruz. Türk firmalarına tavsiyem, Kazakistan’a finansmanlarıyla birlikte gelsinler. Çinli firmaların artışı ciddi bir rekabet unsuru. Ancak Kazakistan, altyapısı, bankacılık ve hukuk sistemiyle bölgedeki en güvenilir ülke.”

UNO Group CEO’su Gürol Eren, Kazakistan’da 2012’den beri faaliyet gösterdiklerini ve catering sektöründe 27 yıldır kesintisiz hizmet verdiklerini anlattı. Eren, Türk iş dünyasının Çin ve Hindistan’ın Kazakistan’daki stratejilerinden ders çıkarması gerektiğini vurgulayarak, “Çin ve Hindistan, Kazakistan’a sadece yatırım yapmıyor; aynı zamanda entegre oluyor. Öğrenci gönderiyor, kültürel bağ kuruyor. Biz kök bağımızı doğru kullanmalıyız. Bu avantajı hâlâ yeterince değerlendiremiyoruz” dedi.

Energy Story’den Serhat Savcı, Kazakistan’a 1998’de adım attığını ve bugün inşaat sektöründe Türk markalarıyla güçlü bir konumda olduklarını belirterek:

“Bir inşaatın elektriğinden mekaniğine, yangınından, dekarasyonuna kadar anahtar teslimi işler yapıyoruz. İlk işlerimiz Türk markalarıyla oldu. Wakiki, ardından Zara ve İnditex gibi markalarla çalıştık. Kaliteyi koruyarak devam ediyoruz. İnşaatın her aşamasında hizmet veriyoruz.”

Serhat Savcı, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini ve bu sürecin Türk iş dünyası için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Savcı, özellikle altyapı ve enerji projelerinde Türk firmalarının etkin rol üstlenebileceğini ifade etti.

İntercontinental Genel Direktörü Mehmet Birgen Kaya, Kazakistan’ın yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini belirtti. Kaya, özellikle otomotiv, tarım ve teknoloji sektörlerinden yoğun ilgi olduğunu vurguladı.

Kaya, Intercontinental’in Kazakistan’daki otelcilik sektöründe önemli bir konumda olduğuna dikkat çekerek, “Biz buranın mihenk taşıyız, önemli bir yere sahibiz. Aslen iş oteliyiz ancak yavaş yavaş tatil için gelenler de olmaya başladı. Kazakistan iş ve otelcilik anlamında geleceği olan bir yer” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ ADIMLAR ATILMALI”

Toplantının moderatörlüğünü yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ise Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ulaştığı ivmeye dikkat çekti. Toprak, iki ülkenin ekonomik ve ticari anlamda birbirini tamamlayan yapıya sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin daha etkin kullanılabilmesi için hem kamu hem de özel sektörün güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi olarak Kazakistan’a özel hazırlanan sayının, iş dünyası için yol gösterici bir içerik sunduğunu belirten Toprak, “İki ülke arasındaki iş birliği artık çok daha stratejik bir boyutta. Enerji, lojistik, tarım ve sanayi gibi pek çok alanda ortak çalışmaların önü açık” dedi.