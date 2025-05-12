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 | Bengü Sarıkuş

İş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım daha atıldı. Terör örgütü PKK, kendini fesih ettiğini duyurdu. Fesih kararına yönelik iş dünyasından olumlu mesajlar gelmeye başladı.

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İş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' açıklaması
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:59

Terörsüz Türkiye sürecinde hedeflenen sona gelindi ve PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı fesih çağrısı üzerine toplanarak örgütü feshettiklerini açıkladı. Piyasalara da sirayet edecek bu barış sürecine yönelik iş dünyasından olumlu mesajlar gelmeye başladı.

ASRİAD (Asrın İş İnsanları Derneği) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, ülkemizde devreye sokulan “Terörsüz Türkiye” projesinin geldiği bu aşamada, terör örgütünün kendini fesh etme ve silahları teslim etme anlamındaki kararının son derece önemli bir dönemece vesile olacağını, hem ülkemiz hem de bölgemizin barışına hizmet edeceğini umarak hayırlı olması temennilerini dile getirdi.

İş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Açıklamasında "Yabancı ve genellikle milletimizin Kürdüne de Türküne de düşman olan, bölgede egemenlik kurmak ya da kargaşanın varlığından istifade etmek isteyen unsurların işine yaramıştır. Çok meşhur ifadesiyle, bölgede ağıtlar hep Türkçe, Kürtçe ve Arapça, kahkahalar ise İngilizce, Almanca ve Fransızca olmuştur. Ne güzel ki artık böyle bir noktaya kadar gelinmiş ve en azından terörsüz Türkiye hedefine bir hayli yaklaşılmıştır." diyen Yıldız, ASRİAD olarak bu güzel gelişmeyi heyecanla karşıladıklarını ve süreç için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, terörsüz Türkiye sürecini başından beri desteklediklerini belirterek güzel bir şekilde nihayetlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. İş insanları olarak güvenli ortamların her daim öncelikleri olduğunu belirten Aydın, kan, gözyaşı ve acıların dindiği güvenli bir ortam yatırım iklimini canlandıracak kazanan milletimiz olacaktır dedi.

Ülke olarak 3,5 trilyon doları bulan çok ciddi bütçe kalemlerini güvenlik sorunlarına aktardığımızı ifade eden Orhan Aydın, Güvenlik harcamaları, askeri operasyon maliyetleri azalarak bu kaynaklar, eğitim, sağlık, teknoloji, altyapı hizmetleri olarak kullanılmaya başlanacaktır. dedi. Aydın, "terörsüz Türkiye"nin ekonomik istikrar ve büyüme için sunmuş olduğu kritik fırsatların değerlendirilmesi için yeni politikalar ve kurumsal reformlar oluşturulmasını hatırlattı.

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#Iş Dünyası
#Terörsüz Türkiye
#pkk fesih kararı
#Ekonomi
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