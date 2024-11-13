İş dünyasının en güçlü 100 ismi açıklandı! Listede bir Türk de yer aldı

13 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:52

Fortune dergisi, iş dünyasında en güçlü 100 ismi açıkladı. Listenin zirvesinde Tesla CEO’su Elon Musk yer alırken, Türkiye’den bir iş insanı da bu seçkin listede kendine yer buldu. İşte dikkat çeken liste ve ABD iş dünyasına adını yazdıran o Türk iş insanı...

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Fortune'un "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesinde, 40 farklı sektörden, yaşları 30 ila 90 arasında değişen liderlerin yer aldığı listeye bir Türk iş insanı da ismini yazdırmayı başardı.

ZİRVE ELON MUSK'IN

Listenin birinci sırasında Tesla'nın CEO'su Elon Musk var. Musk'ın vizyonu ve mühendislik dehasıyla sektörde lider konuma geldiği belirtiliyor. SpaceX ve Neuralink projelerinin yanı sıra siyasette de etkin bir figür olan Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

İkinci sırada ise Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang bulunuyor. Huang’ın, Nvidia’yı yapay zeka alanında lider bir şirket haline getirdiği ve şirketin piyasa değerinin 3 trilyon doları aşarak en değerli firmalar arasına girmesine katkı sağladığı vurgulanıyor.

Üçüncü sırada Microsoft CEO’su Satya Nadella yer alıyor. Nadella’nın son 10 yılda Microsoft’u bulut bilişim ve yapay zeka alanında dönüştürerek sektörde üst sıralara taşıdığı, OpenAI’ya yapılan erken yatırımın bu başarıda önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Dördüncü sırada Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffet, beşinci sırada ise JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon var. Apple CEO’su Tim Cook altıncı, Meta CEO’su Mark Zuckerberg yedinci, OpenAI CEO’su Sam Altman sekizinci, General Motors CEO’su Mary Barra dokuzuncu, Alphabet CEO’su Sundar Pichai ise onuncu sırada bulunuyor.

Türkiye’den ABD’ye göç eden ve 2005 yılında aldığı krediyle New York’un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın alan Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya da listede 83. sırada yer alıyor. Ulukaya'nın özellikle mültecilere iş imkanı sağlayarak iş dünyasında etkili bir hayırsever olduğu ve bu alanda öncü konumda bulunduğu vurgulanıyor.

Ulukaya'nın özellikle mültecilere iş imkanı sağlayarak iş dünyasında etkili bir hayırsever olduğu ve bu alanda öncü konumda bulunduğu vurgulanıyor.