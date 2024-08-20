İş ilanında 100 kişi alımı duyurdular, bin 500 kişi başvurdu

20 Ağustos 2024 21:34 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:35

Emekli maaşı ve asgari ücrete zam için harekete geçtiler: Taleplerimizi kale alın

Emekli maaşı ve asgari ücrete zam için harekete geçtiler: Taleplerimizi kale alın

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları cuma günü 100 kişilik istihdam sağlanacağını duyurdu. Bunun üzerine iş arayanlar Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'e koştu.

Sabah erken saatlerde kapının önünde yoğunluk oluştu. Bin 500 kişi ilana başvurabilmek için kapıda bekledi.

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Öte yandan, iki gündür yaklaşık bin 500 kişinin İŞKUR'a başvuru yaptığı öğrenildi.