İsa Karakaş açıkladı! İşte asgari ücrete ara zam için beklenen tarih

05 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:31

Artan enflasyon ve yaşam maliyeti nedeniyle çalışanlarda asgari ücrete ara zam yapılması beklentisi oluştu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ara zam için beklenen tarihi paylaştı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLENTİSİ

2024 yılı başlarken asgari ücrete yüzde 49 oranlık bir zam yapıldı. Asgari ücret net 17.002 TL oldu.

Yıl ortasında artan yaşam maliyeti nedeniyle asgari ücretli çalışanlarda bir ara zam beklentisi oluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam edecek” diyerek, 2024 yılı için asgari ücrete ara zam yapılmayacağını net bir dille belirtti.

ARA ZAM YAPILACAK MI?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ocak ayından önce asgari ücrete ara zam yapılabileceğini ifade etti. Karakaş, asgari ücret için tarih ve rakam verdi.

Karakaş'ın açıklaması şöyle;

"Hükümetten asgari ücret hakkında resmi bir açıklama gelmese de, asgari ücrete ek zam konusunda daha fazla erteleme yapamayacak.

Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacak. Bu zam 3 bin 500 lirayı bulacak.

Böylece asgari ücret 20 bin liranın üzerine çıkarılacak."

Karakaş, hükümetin asgari ücret konusunda resmi bir açıklama yapmadığına ya da olumsuz ifadelerine dikkat çekerek bunun amacının çalışan kesimde beklentiyi artırmamak olduğunu ifade etti.