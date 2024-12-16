İsa Karakaş asgari ücret ikinci toplantısında neden sonuç çıkmadığını açıkladı! "Ne işverenin ne işçinin dediği olacak"

16 Aralık 2024 15:46 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:47

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, zam pazarlığında sonuç çıkmadı. Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelmezken SGK Başuzmanı İsa Karakaş nedenini açıkladı. "Yeni asgari ücrette ne işverenin ne de işçinin dediği olacak" dedi.

İşçi​, işveren​ ve hükümet​ temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar​, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının soruları yanıtladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş sonuç çıkmama nedenini açıkladı. "Yeni asgari ücrette ne işverenin ne de işçinin dediği olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT TOPLANTISINDA SONUÇ ÇIKMADI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Dünyada hiçbir ülkede bu kadar asgari ücret konuşulmuyor. 5 aydır asgari ücret ne kadar olacak, diye konuşuyoruz. Son 4 yıl içerisinde yüksek enflasyonla birlikte insanlar inanılmaz bir şekilde zor duruma düştü. Asgari ücretin etkilemediği kimse yok. Beyaz yaka, mavi yaka, memur, işçi, yüksek ücretli herkesi etkileyen bir ücret. Sosyal yardım ödemeleri, işsizlik maaşı, hastalık raporu, borçlanmalar gibi kalemleri de etkiliyor.

Şunu söyleyeyim. İkinci toplantıdan da sonuç çıkmayacağını önceden belirtmiştim. İşçilerin beklentisi farklı, işverenlerin beklentisi son derece farklı, hükümetin beklentisi ise çok daha başka.

Neden sonuç beklemiyorduk? Çünkü işçi tarafının haklı olduğu konu şu. Temmuz ayında bütün emeklilere zam yapıldı, memurlara yapıldı, kamu işçilerine yapıldı, asgari ücretliye yapılmadı. Şu an maaşı 17 bin lira.

İŞVEREN KESİMİ İNSAFSIZ DAVRANIYOR

Şimdi bakıyoruz; işveren kesiminde özellikle bazılarının çok insafsız olduğunu özellikle burada söylemek istiyorum. Yüzde 25'lerden bahsediyorlar. Yüzde 25'le kim geçinebilir.

İşveren kesiminin söylediği son derece gerçeklerden uzak bir oran. İşçi kesimi de haklı olarak gerçekleşen enflasyon olan yüzde 44 ile yüzde 45 civarlarında refah payı ile bir beklenti dile getiriyor.

TARAFLARIN BEKLENTİLERİ ÇOK FARKLI

İki görüşle ilgili ayrı simülasyonlar yaptım;

İşveren kesimi yüzde 25 ile 21 bin 250 istiyor. Hükümetin talebi hedeflenen enflasyon kadar yani yüzde 21 ile 20 bin 570. Dolayısıyla bütün bunlarla bir sonuca varılmıyor.

Şu anda asgari ücretteki en büyük handikap dolar bazında yapılan hesaplar. 2024 Ocak ayında en yüksek asgari ücret dolar bazında yüksek ama satın alma gücü ve hayat pahalılığı açısından baktığınız zaman son derece düşük.

ZAM PAZARLIKLARINDA İKİ MAJÖR FAKTÖR ETKİLİ OLACAK

Özetle ne işveren kesiminin dediği olacak ne işçi kesiminin. Burada iki majör faktör son derece etkili olacak.

Hükümet, işçi başına 700 lira işverene vermiş olduğu asgari ücret desteğini yükseltip işverenin üzerindeki maliyeti azaltacak. SGK prim teşvikleri de var. Bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman benim yapmış olduğum hesaplamaya göre asgari ücret 26 bin 500 lira brüt, 3975 lira kesintileri de yaptık mı net 22 bin 525 lira diye hesapladım. Şu anda en ağırlık kazanan rakam bu.

Ama bunun bir aması var; Cumhurbaşkanımız zaten bir analiz yaptı. 1 trilyon 300 milyar dolarlık milli gelirden bahsediyoruz. Kişi başı 15.000 dolar deniliyor ama inanılmaz bir gelir eşitsizliği var.

Dolayısıyla son anda sayın Cumhurbaşkanı da devreye girip asgari ücretin 22 bin 500 liradan 23 bin 500 lira olacağını söyleyebiliriz.

2023 ocak ayında birebir tutturmuştuk oranı. Çünkü Ankara'dan hem işçinin hem işverenin hem de hükümetin nabzını tutuyoruz."