İsa Karakaş en düşük emekli maaşının kaç olacağını açıkladı! Kök aylık meselesinde "Hükümetin hesabı net"

14 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:47

Ocak ayı emekliler tarafından dört gözle bekleniyor. Yılda iki defa zam alan emekli ve memurlar yıl başını bekliyor. 2025 maaş zamları ocak ayında belli olacak. Emekli aylıkları ve memur maaşları enflasyona göre zamlanacak. Temmuz ayında 12 bin 500 liraya sabitlenen en düşük emekli maaşlarında da artış beklentisi yükseldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş kök maaşta beklentilerini paylaştı.

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

En düşük emekli maaşı​, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira oldu. Gözler ise ocak ayına çevrildi. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük aylığa zam​ yapılmaması halinde milyonlarca emekli zam almamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin "İyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. En düşük aylık için umutlar yükseldi.

SSK​ VE BAĞKUR​ EMEKLİ ZAMMI KAÇ OLACAK?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ocak ayı için beklentilerini paylaştı. Açıklamaları şöyle;

"Artık yıl başına sayılı günler kaldı. 4 aylık veri kesinleşti. Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yüzde 12,07 oranında bir enflasyon​ farkı tüm SSK'lıların ve tüm Bağkurlular cebinde.

Orta vadeli planımız da var. Dolayısıyla hedef enflasyon yüzde 41,5. Bu hedefe göre SSK ve Bağkur emekli maaşı yüzde 13,5 gibi bir orana denk geliyor. Ama şunu da biliyoruz ekim ayı enflasyonu ile birlikte yüzde 41,5'luk hedef enflasyonun tutmayacağı aşikar hale geldi.

EN AZ BİR YÜZDE 43'LÜK ENFLASYON BEKLİYORUZ

Beklenti anketleri ve bütün yapılan analizleri göz önünde bulundurduğumuz zaman benim tahminim en az bir yüzde 43'lük yıllık enflasyon söz konusu olacak. Bu anlamda SSK Bağkur emeklileri için ocak ayı içerisinde yüzde 15 civarında bir zam bekliyoruz. Refah payı hariç sadece enflasyon farkı olarak SSK ve Bağkur için ocak ayında yüzde 15 civarında bir zam söz konusu olabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI

Emekli maaşlarına baktığımızda 4 aylık SSK Bağkur zammı yüzde 15 olduğunda 12.500 lira olan maaş 14 bin 375 liraya tekabül ediyor.

Bütün emeklilerimizin en çok merak ettiği konu ise kök ücret meselesi. Kök maaş meselesi çok önemli. 12.500 lira ve altında maaş alan 4 milyondan fazla emekli var. Bunların tamamının maaşı 12.500 lira değil. Kimisinin 8 bin lira kök maaşı var, kimisinin maaşı 9 bin, bazılarının ise 10 bin lira. Kök maaşı 10.000 lira olan birine 2.500 lira devlet hazine desteği sağlıyor. 12.500 liraya tamamlanıyor.

4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ SIFIR ZAMLA KARŞI KARŞIYA

Asıl soru şudur; Ocak ayı geldiği zaman yüzde 15'lik enflasyon farkı da oluştuğu zaman benim yapmış olduğum hesaplamaya göre kök maaşı 10 bin 870 lira ve altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya.

Dolayısıyla kök maaşı 12.500 olanlar bu zamları alabiliyor ama kök maaşı 10 bin 870 TL ve altında olanlar sıfır zam alacak. Bunu geçen sene Temmuz ayında görmüştük.

Ancak şunu bekliyoruz;

Ocak ayı geldiği zaman bugünkü taban maaş SSK Bağkurlar için olan 12.500 liranın Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle 15 bin liraya çıkarılması kuvvetle muhtemel. Bu durumda 10 bin 870 TL'nin altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesi ancak bu şekilde ortadan kalkabilir."