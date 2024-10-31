İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

31 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:46

Yeni yıl emekli zam oranları için gözler ocak ayına çevrildi. 2025 yılının ilk ayında TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından emekli zammı netleşecek. Emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında yükselecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılsonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emeklilerin ne kadar zam alacağını açıkladı.

SSK​ ve Bağ-Kur​ emeklileri için kritik dönemeçe girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,93 oranında zam​ verilmesi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Orta Vadeli Plan'da yer alan yüzde 41,5’lik enflasyon​ rakamı gerçekleşirse emeklilerin ne kadar zam alacağını kuruşu kuruşuna hesapladı.

EMEKLİLER​ YÜZDE 8,93 ZAMMI GARANTİLEDİ

Emekli zam oranları, aralık ayı enflasyon oranının ardından kesinleşecek. Emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak. TÜİK’in açıkladığı 3 aylık enflasyon oranlarına göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 oldu. Böylece 3 aylık toplam enflasyon ise 8,93 olarak kayıtlara geçti. Emekliler yüzde 8,93 zammı garantiledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK ZAMMI KAÇ OLACAK?

OVP’nin güncellendiğini ve yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 41,5 oldu.

2025 ocak ayı yeni emekli maaş zammı hesaplaması Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. İsa Karakaş, OVP) yer alan yüzde 41,5’lik enflasyona göre zam oranlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak.

Karakaş, "Kök maaşı 11 bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bugün itibarıyla yüzde 8,93’lük enflasyon farkını göz önünde bulundurduğumuz zaman 12 bin 527 lira zamlı maaş alacak” dedi.

KÖK MAAŞI 11 BİN LİRANIN ALTINDA OLANLARA SIFIR ZAM

İsa Karakaş şöyle devam etti;

"Kök ücreti 11 bin lira olan emekliye yüzde 13,46 zam yapıldığı takdirde maaşı 12 bin 500 liranın altında kalacak.

Özetle OVP’de öngörülen yüzde 41,5’lik enflasyon farkı gerçekleşirse kök maaşı 11 bin liranın altında olanlara sıfır zam söz konusu. Bu durumda bu emeklilerimiz mevcut 12 bin 500 lirayı almaya devam edecekler.

İKİNCİ ZAM SENARYOSU

"Enflasyon yüzde 43’ün üzerinde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak.

Bu yüzdeye göre hesaplamada;

Kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşları 12 bin 500 lirada kalacak.

Yani yüzde 15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10 bin 870 lira olan emekliler sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı hesaplamada ortaya çıkan 6 aylık fark neyse sadece o oranda zam yapılıyor. Bu durumda 11 bin liranın altında olan emeklilerin maaşlarına sıfır zam alması söz konusu. Fakat 2023 yılının temmuz ayında kök maaşı düşük olanlara zam yapılmadığı için zam almayan 4 milyona yakın emekli ortaya çıktı.

Taban maaş 12 bin 500 lirayla sabit kalırsa 10 bin 870 liranın altında maaş alan 4 milyona yakın emekli sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak. Ancak biz bu 12 bin 500 liralık taban maaşının katı tutumuna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girip en az 15 bin liraya çıkarmasını beklemekteyiz”