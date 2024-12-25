İsa Karakaş müjdeyi Ankara'dan açıkladı: Eşitlik kanun teklifi verildi! Artık emekli maaşları kesilmeyecek

25 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:51

Emeklilik maaşı ve çalışmada kadınlara eşitlik kanun teklifi Meclis'e verildi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na tabi olan emeklilerle ilgili farklı uygulamalar halen devam ederken müjdeyi SGK Başuzmanı İsa Karakaş, verdi.

Emeklilik maaşı ve çalışmada kadınlara eşitlik kanun teklifi müjdesi geldi. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a’ya tabi çalışan kız yetimlere, SSK​, Bağkur, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabiliyor. SSK ve Bağkurlu yetim kızlarının maaş almaları için evlenmemiş olmaları ve herhangi bir iş yerinde çalışmamış olmaları gerekiyor. Ancak memur emeklileri yani Emekli Sandığı'na tabi olan memur emeklilerinin yetim kızları ise evlenmemeleri koşuluyla çalışabiliyorlar. Bu eşitsizliğin giderilmesi için muhalefet kanun teklifini Meclis'e sundu. Ölüm aylığında eşitlik için müjdenin yakında gelmesi bekleniyor.

ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARI İÇİN MÜJDE

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na tabi olan emeklilerle ilgili farklı uygulamalar halen devam ediyor.

Bu farklı uygulamalardan biri de SSK ve Bağkurlu yetim kızlarının maaş almaları için evlenmemiş olmaları ve herhangi bir iş yerinde çalışmamış olmaları gerekiyor.

Ancak memur emeklileri yani Emekli Sandığı'na tabi olan memur emeklilerinin yetim kızları ise evlenmemeleri koşuluyla çalışabiliyorlar. Yani SSK'lı olabiliyorlar Bağkurlu olabiliyorlar. Buna rağmen yetim maaşlarını almaya devam ediyorlar.

Bu eşitsizliğin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verildi. Bu kanun teklifinde Sosyal Güvenlik sistemindeki bu çarpık durumu düzeltmeyi, tüm vatandaşlarımızın kız çocuklarına eşit haklar tanımayı ve çalışma hayatına katılımı teşvik etmeyi amaçlıyorlar.

SSK VE BAĞKURLU YETİM KIZ ÇOCUKLARININ EMEKLİ MAAŞI KESİLMEYECEK

SSK ve Bağkur kapsamındaki sigortalıların kız çocuklarının da tıpkı Emekli Sandığı mensuplarının kız çocukları gibi çalışmaları halinde almış oldukları yetim maaşının, ölüm maaşının kesilmemesi için bir kanun teklifi verildi.

Muhalefet tarafından verilen bu kanun teklifi son derece isabetli oldu. Çünkü bir düşünün; Yetim maaşı alan kız çocuğu babası Bağkurlu ise çalıştığı zaman maaşı kesiliyor. Babası SSK'lı ise maaşı kesiliyor. Ama emekli sandığına tabi bir memurun kızıysa çalıştığı zaman

maaşı kesilmiyor. Bu eşitsiz bir durum. Burada anayasanın eşitlik ilkesine de aykırılık var.

Eşit düzenleme için böyle bir kanun teklifi gerekiyordu. Umarım bu kanun teklifi yasalaşır ve artık hem SSK hem Bağkurlu yetim kızları da çalışmaları halinde maaşları kesilmemiş olur."

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