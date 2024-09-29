İsa Karakaş net asgari ücreti açıkladı! "2025 asgari ücret zammı o rakamı geçmeyecek"

29 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:43

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusu çalışanların gündeminde ilk sırada. 2025'e üç ay kala asgari ücrete gelecek yeni yıl zammı merak ediliyor. Ocak ayında asgari ücrete gelmesi beklenen zam miktarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş hesapladı. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanacak. Temmuz ayında zam alamayan milyonlarca asgari ücretli çalışan ise enflasyonun üzerinde zam bekliyor. İşte İsa Karakaş'tan beklentiler ışığında asgari ücret 2025 zammı hesabı.

Asgari ücrete yapılacak yani zam​ miktarı yıl sonuna yaklaştıkça merak ediliyor. Milyonlarca çalışan yeni yılda uygulanacak olan asgari zammı merak ediyor. Ocak ayında yüzde 49'luk zamla birlikte 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete geçtiğimiz temmuz ayında zam yapılmadı. Vatandaşın beklentisi ise yükseldi. 2025 yılı asgari ücret​ zammına ilişkin yeni bir tahmin geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş​ güncel tahminini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI KAÇ OLACAK?

Asgari ücret zammı​ milyonlarca işçinin gündeminde. 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer. Bu yılbaşında brüt ve net asgari ücret artacak. Zamlı asgari ücret için hesaplamalar yapılmaya başlandı.

PATRONLARDAN YOĞUN BİR DİRENÇ VAR

TGRT Haber TV'ye konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammı konusunda şu açıklamalarda bulundu;

"Temmuz ayında her şeye zam geldi. Asgari ücretliye gelmedi. Asgari ücretli ile geçinmeye çalışanlara baktığımızda 17 bin liralık ücret ile zaten yaşama şansı mümkün değil. Daha da önemlisi açlık sınırının altında kaldı.

İşveren kesimin ne dediği de önemli bu konuda. Çünkü zaten toplantılarda işveren, işçi ve hükümet temsilcileri üçü bir arada oluyor. Genelde işçi kesimi zaten onaylamıyor verilen rakamı. Şu anda işverenlerin özellikle hassasiyeti var. İhracatçılar asgari ücrette kırmızı çizgimiz 500 doların üzeri dedi. Dolayısıyla daha fazla olursa rekabet edemeyiz. Patronlardan yoğun bir direnç var.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYECEK

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin kesinlikle 22.500 lirayı geçmeyeceğini söyleyebilirim. O kadar eminim. Çalışan 20 ile 22 bin 500 TL arası bir rakam görecek yıl sonunda.