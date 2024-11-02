İsa Karakaş zamlı 2025 işsizlik maaşını açıkladı! İşte işsizlik ödeneğinin en alt ve en üst sınırı

02 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:12

SGK uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında yeni işsizlik maaşının ne kadar olacağı hesapladı. İşsizlik ödeneğinin taban ve tavanı yeni yıldan itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecek. Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyecek. Peki,yeni yılda işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret ve memur maaş zammı ile hepsi yükselecek! İşte yeni yılda kalem kalem artacak ödemeler

Asgari ücret ve memur maaş zammı ile hepsi yükselecek! İşte yeni yılda kalem kalem artacak ödemeler

İşsizlik maaşı​ alacakların gözü 2025 yılı işsizlik ödeneğine çevrildi. Yılbaşında zamlanacak ödemenin ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışan, emekli ve memur, ücret zamlarının ne kadar artacağını merak ediyor. SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş​, işsizlik maaşı için tahminini paylaştı.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda olası işsizlik maaşı SGK uzmanı İsa Karakaş, tarafından hesaplandı. İşte Karakaş'ın o yazısı...

"Ülkemizde çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, çalışma gücü ve yeterliliğinde olmasına karşın çalışma hayatından çekilenler ile diğer işsizler dikkate alındığında işsizlik rakamları hala çok yüksek.

Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında “işsizlik maaşı” olarak bilinen işsizlik ödeneği veriliyor.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ LİRA 2024?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçmiyor.

Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için en yüksek ödenek olan 15.880,54 TL tutarında ödeniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI​ İLE İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK

Bu ödenek taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücret zammı ile değişecek. Yılbaşından itibaren işsizlik ödeneğinin en alt ve en üst sınırlarında tahmini yüzde 35 oranında artacak.

Buna göre asgari ücretten çalışanların işsizlik ödeneğinin 7.940 TL’den 10.720 TL’ye kadar, çalışırken prime esas kazançları yüksek olanların ise en fazla alacakları ödenek miktarı da 15.880 TL’den 21.438 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor."

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN HANGİ KODLA ÇIKIŞ YAPILMALI?

İşten çıkarılmada 25 kodu girilmişse kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alınır.

İŞSİZLİK MAAŞI KENDİ İSTİFA EDİLİNCE ALINIR MI?

Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı alabilmek için, çalışanın hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekiyor. İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR birimine şahsen giderek, e-devlet üzerinden veya İŞKUR'un sitesi üzerinden yapılabilir.