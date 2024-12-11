İsa Karakaş'tan bomba kulis: Üst düzey memurlara özel iyileştirme iddiası! Emekli ve memur zammında son durum

11 Aralık 2024 15:44 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:38

Asgari ücret zam pazarlıkları sonra emekli ve memur zammı için de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında zamlanacak SSK, Bağkur, banka ve oda sandıkları, memur ve memur emeklisi maaşları için SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte emekli ve memur zammında bomba kulis.

Emekli ve memur​ zammında gözler ocak​ ayına çevrildi. Yeni asgari ücretin ardından, ocak ayı başında SSK​, Bağkur​, banka ve oda sandıkları, memur ve memur emeklisi maaşları da belli olacak. Kritik zam​ maratonu öncesi Ankara'dan kulisler de gelmeye devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, özellikle memur zammı için 'maalesef' diyerek kötü haberi verdi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ YÜZDE 17 ZAM ALACAK

Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuşan İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emeklileri ikiye ayırmamız lazım. Memur zammı direkt memur emeklisini etkiliyor. Yani memur ve memur emeklileri ikiz, SSK ve Bağkur emeklileri ikiz. Kategorileri iyi ayırmamız gerekiyor. Hatta SSK, Bağkur emeklilerine banka sandıklarını ve oda sandıklarını da ilave etmemiz gerekiyor.

Baktığımız zaman son kasım ayı verisini de göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK, Bağkur banka ve oda sandıkları mensuplarına şu anda enflasyonu bekliyor. Merkez Bankası'nın hedefini yüzde 44 olarak öngörüyor. Büyük bir ihtimalle tutmayacak bundan dolayı en az yüzde 45'i falan bulabilir yıl sonu enflasyonu. Benim buradaki öngörüm en az yüzde 16 - 17 civarında bir zam söz konusu olacak bu kategoride yer alan emeklilere.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN DURUMU VAHİM

Memur ve memur emeklilerinin durumu ise son derece vahim. Toplu sözleşme var. Toplu sözleşme demek çalışanların örgütlü bir şekilde pazarlık gücünü yükseltmesi anlamına gelir ama bizde tam tersine. Toplu sözleşmeden dolayı doğan bir mağduriyet var.

SSK Bağkur emeklileri banka ve oda sandıklarına yüzde 17 oranında bir zam söz konusu iken memur emeklileri ve memurlar şu anda toplu sözleşme gereğince ellerine geçecek olan maksimum zam yüzde 11 - 12 arası. Bu durumda memur emeklileri, SSK Bağkur emeklilerine göre yüzde 4 ile yüzde 5 oranında daha az zam alacak. Bu ne anlama geliyor? Yüzde 4, yüzde 5 oranında enflasyona ezilmesi anlamına geliyor. Bu temmuz ayında oldu.

REFAH PAYI VE EŞİTLEME GELECEK Mİ?

Bu yıl sonunda açıkçası şunu söyleyeyim; Refah payı verileceğini zannetmiyorum. Her ne kadar çok sayıda açıklama olmuşsa da bugün

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar da dahil maalesef bir refah payı beklemiyorum

Memur ve memur emeklilerinin mağduriyeti söz konusu olacak. 4 - 5 puan enflasyonun altında olacak. SSK, Bağkur emeklilerine göre 4 -5 puan altı olacak. Eşitleme olması da yüzde 100 değil. Ama büyük bir ihtimalle olma durumu olabilir. Çünkü memur emeklileri tamamen küstürüldü. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra verilen hiçbir söz yerine getirilmedi.

75 yıldan beri, 80 yıldan beri memurlara gelen zam aynen memur emeklisine yansımasına rağmen 2023 yılında bu bağ koparıldı. Defalarca ikrar edilen seyyanen zam memur emeklilerinden esirgendi. Üstelik eşitleme payı da verilmedi. 2024 yılı emekliler yılı ilan edildi. Ancak son 20 yılda en az zam mı memur emeklileri aldı. Hal böyleyken memur emeklileri İnanılmaz bir şekilde hükümete küsmüş durumda ve bu küskünlüğün bir nebze giderilmesi için en azından bu eşitlemenin verilmesini bekliyoruz.

ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNE İLAVE BİR İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Temmuz ayında, SSK ve Bağkur emeklilerini almış olduğu zam yüzde 24.73'tü ancak memur emeklilerinin aldığı zam yüzde 11.31'di ve dolayısıyla memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerine göre yüzde 4.99 oranında temmuz ayında enflasyona ezdirildi. Bunu matematik söylüyor, İsa Karakaş söylemiyor.

Bütün memurlara gelecek olan zam oranı Toplu sözleşme söz konusu olduğu için Temmuz ayında yüzde 10'luk bir toplu sözleşmeden kaynaklanan bir oran vardı. Onu aşan enflasyon farkını da ilave ediyoruz. Dolayısıyla bütün memurlara gelecek olan zam ocak ayında yüzde 11 ile 12 civarında olacak.

Memurlara ilave bir refah payı beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz ancak aldığım kulis bilgisine göre ocak ayında bütün memurların zammı yapıldıktan sonra, emeklilerin zammı yapıldıktan sonra asgari ücretin zammı yaptıktan sonra üst düzey bazı kamu görevlilerine ilave bir iyileştirme yapılması yönünde bir düzenlemenin olacağı söylentisi var. Böyle bir bir bilgi edindik. Bunu da bütün memurlarımıza söyleyelim.

MEMURLAR EMEKLİ OLAMIYOR

Seçimde verilen 3600 ek gösterge maalesef halen verilmediği için emekli olamıyor memurlar. Ayrıca şu anda 4.500 lira civarında maaşlarına yansıyan seyyanen zam emekliliğe yansımadığı için emekli ikramiyesine yansımadığı için EYT'li olduklarına bile

sevinemiyorlar. Emekli olmak için başta 3600 ek gösterge olmak üzere ve seyyanen zammın maaşlarına ve ikramiyeye yansıtılmasını da bekliyor.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR NE KADAR ZAM ALABİLİR?

Kök maaşta da çok büyük yanlışlar oluyor. Sosyal Güvenlik sistemine baktığımız zaman bir kişinin emeklilik için iki alternatifi var. Yaşı gelmiştir, primi azdır. Biz buna yaş haddinden emeklilik ya da kısmi emeklilik diyoruz. Örneğin; 3600 gün primle emekli olanlar var. Yani aslında bunlar kısmi emekli olmuştur. Ama mevcut uygulamada 3600 gün primi olanla 9.000 gün primi olan esnaf asgari ücrette çalıştığı için sanki aradaki 5000 - 6000 gün prim tamamen göz ardı edilerek aynı maaş veriliyor. Kök maaşa yapılan hazine desteği ile birlikte.

Halbuki bunların ayrılması lazım. Daha adil olması gerekiyor. Yani "Biz herkese aynı maaşı vermemiz gerekiyor" diye hareket ederken aslında kendi içerisinde eşitsizliğe adaletsizliğe yol açıyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 12.500 liralık olan kök maaş için şu anda maalesef böyle bir iyileştirme çalışması yok. Hazine destekli en düşük emekli maaşında benim beklentim 15 bin liraya kadar yükseltilmesi söz konusu olabilir. 15 bin lira üzerine çıkması zaten mümkün değil.

Kök maaşı yüksek olan yani kök maaşı 7.000 lira olanla 12.000 olan yine aynı zam almış olacak. Yani kendi içerisinde adaletsizlik devam edecek maalesef."