İsa Karakaş'tan emeklikte ikinci maaş kulisi! TES'te yüzde 45 çıkmazı

Görünen o ki bu sistemin başarısı kâğıt üzerindeki plan ve programlarda değil, çalışanların ve işverenlerin cüzdanındaki gerçeklerle ölçülür. Gücü tükenen taraflara özelikle asgari ücretli çalışanlar ile esnaf ve KOBİ’lere yeni yükler yüklemek, sistemi iyileştirmez; kilitlemiş olur. Kayıt dışılık başta olmak üzere yeni sıkıntıların körüklenmesine sebep olur.

En iyi çözüm kanaatimce tamamlayıcı sistemden ziyade mevcut SGK emeklilik sisteminin katlanılan külfete göre adil ve sürdürülebilir hâle gelmesidir."