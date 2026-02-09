Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İsa Karakaş'tan emekliyi kurtaracak formül: 5 milyon kişi aynı tuzağa düştü!

Şubat 09, 2026 09:19
1
emekli vatandaş en düşük emekli maaşı

Emeklilik, yalnızca çalışanlar için değil, her bir vatandaşımız için hayati önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin haklarına ilişkin çok kritik uyarılarda bulundu.

 

2
düşük emekli maaşı

Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında sosyal güvenlik sisteminde düşük emekliliğe sebep olan kırılma noktalarının 1999 yılında ve 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformları olduğunu ifade eden Karakaş, her iki reformda da Aylık Bağlama Oranlarının (ABO) düşürülmesi ve 2008 yılında ikinci reform zamanında emekli maaşı hesaplamasında millî gelir artışının sadece %30’unun dikkate alınması, maaşlarda ciddi bir erime başlattığını söyledi.
 

3
en düşük emekli maaşı

2019 yılında en düşük emekli maaşı kapsamında 800 bin kişi olduğunu belirten Karakaş, 2026 yılına gelindiğinde bu gruba 4,9 milyon kişinin girdiğini açıkladı.

 

4
asgari ücret

Karakaş, "Bugün gelinen noktada, asgari ücret üzerinden 3.600 gün prim ödeyen bir SSK'lı ile 9.000 gün prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu aynı taban maaşı (20.000 TL) alıyor" dedi.

 

5
kayıt dışı istihdam

Maaşlardaki bu sorunun çalışma isteğini kıracağını, kayıt dışı istihdamı artıracağını ve nimet- külfet dengesini sarsacağını vurgulayan Karakaş, çözüm önerisini de açıkladı.
 

6
köklü reform ve sosyal adalet

Adaletsizlik için çözümün köklü reform ve sosyal adalet olduğunu hatırlatan Karakaş, "Son kez vaat edilen seyyanen zam sözünün ifasından sonra külfet-nimet dengesi gözetilmeden artık seyyanen zamlar ve geçici eşitlemelerden vazgeçilmelidir" dedi.

 

7
prim günü odaklı emeklilik sistemi

Ayrıca, prim günü odaklı emeklilik sistemi ve sürdürülebilir bir temelin gerektiğini savunan Karakaş, "Emekli maaş hesaplarında ve güncellemelerinde millî gelir artışları oranında maaşlara yansıtılmalıdır" diyerek çözüm sundu.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.