İsa Karakaş'tan emekliyi kurtaracak formül: 5 milyon kişi aynı tuzağa düştü!

Emeklilik, yalnızca çalışanlar için değil, her bir vatandaşımız için hayati önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin haklarına ilişkin çok kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında sosyal güvenlik sisteminde düşük emekliliğe sebep olan kırılma noktalarının 1999 yılında ve 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformları olduğunu ifade eden Karakaş, her iki reformda da Aylık Bağlama Oranlarının (ABO) düşürülmesi ve 2008 yılında ikinci reform zamanında emekli maaşı hesaplamasında millî gelir artışının sadece %30’unun dikkate alınması, maaşlarda ciddi bir erime başlattığını söyledi.
2019 yılında en düşük emekli maaşı kapsamında 800 bin kişi olduğunu belirten Karakaş, 2026 yılına gelindiğinde bu gruba 4,9 milyon kişinin girdiğini açıkladı.
Karakaş, "Bugün gelinen noktada, asgari ücret üzerinden 3.600 gün prim ödeyen bir SSK'lı ile 9.000 gün prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu aynı taban maaşı (20.000 TL) alıyor" dedi.
Maaşlardaki bu sorunun çalışma isteğini kıracağını, kayıt dışı istihdamı artıracağını ve nimet- külfet dengesini sarsacağını vurgulayan Karakaş, çözüm önerisini de açıkladı.
Adaletsizlik için çözümün köklü reform ve sosyal adalet olduğunu hatırlatan Karakaş, "Son kez vaat edilen seyyanen zam sözünün ifasından sonra külfet-nimet dengesi gözetilmeden artık seyyanen zamlar ve geçici eşitlemelerden vazgeçilmelidir" dedi.
Ayrıca, prim günü odaklı emeklilik sistemi ve sürdürülebilir bir temelin gerektiğini savunan Karakaş, "Emekli maaş hesaplarında ve güncellemelerinde millî gelir artışları oranında maaşlara yansıtılmalıdır" diyerek çözüm sundu.