İsa Karakaş'tan emekliyi kurtaracak formül: 5 milyon kişi aynı tuzağa düştü!

Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında sosyal güvenlik sisteminde düşük emekliliğe sebep olan kırılma noktalarının 1999 yılında ve 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformları olduğunu ifade eden Karakaş, her iki reformda da Aylık Bağlama Oranlarının (ABO) düşürülmesi ve 2008 yılında ikinci reform zamanında emekli maaşı hesaplamasında millî gelir artışının sadece %30’unun dikkate alınması, maaşlarda ciddi bir erime başlattığını söyledi.

