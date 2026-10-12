İsa Karakaş’tan 'hasta nefesli balon' uyarısı: Tazminatsız kovulabilir, hacizle karşı karşıya kalabilirsiniz!

Sosyal medyada 50 TL'ye satılan "1 hafta yatış garantili hasta nefesli balon" sahtekarlığı ortalığı karıştırdı! İlanı köşesine taşıyan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Bu kadarına da pes" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Hileli yoldan rapor alarak işe gitmeyen ve SGK'dan para çekenleri büyük bir yıkım bekliyor. Tespit edilen çalışanlar hem tüm kıdem ve ihbar tazminatını kaybederek işten atılıyor hem de SGK'dan aldıkları rapor paralarını yasal faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. İşte işinizden ve paranızdan edecek akılalmaz oyunun detayları...