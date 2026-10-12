İsa Karakaş’tan 'hasta nefesli balon' uyarısı: Tazminatsız kovulabilir, hacizle karşı karşıya kalabilirsiniz!

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İstanbul
Sosyal medyada 50 TL'ye satılan "1 hafta yatış garantili hasta nefesli balon" sahtekarlığı ortalığı karıştırdı! İlanı köşesine taşıyan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Bu kadarına da pes" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Hileli yoldan rapor alarak işe gitmeyen ve SGK'dan para çekenleri büyük bir yıkım bekliyor. Tespit edilen çalışanlar hem tüm kıdem ve ihbar tazminatını kaybederek işten atılıyor hem de SGK'dan aldıkları rapor paralarını yasal faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. İşte işinizden ve paranızdan edecek akılalmaz oyunun detayları...
'CORONA DEĞİL DÜZ HASTALIK!'
Sosyal medyada hızla yayılan şok edici ilanda, bir girişimcinin(!) kendi hasta nefesini üflediği balonu 50 TL’ye satışa çıkardığı görüldü. "1 hafta yatırma garantili" ve "Corona değil düz hastalık" ifadeleriyle pazarlanan balonun, içine çekilerek bilerek hastalanmak ve doktorlardan istirahat raporu almak amacıyla satıldığı iddia edildi. İlanın derin bir hukuki ve ahlaki çöküşün işareti olduğunu vurgulayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kamu bütçesinin ve dürüst çalışanın hakkının gasp edildiğini belirtti.
TAZMİNATSIZ KOVULMA SEBEBİ: TESPİT EDİLİRSE İŞ AKDİ DERHAL FESHEDİLİR
Kendini bilerek hasta eden veya sahte/hileli rapor alarak işe gitmeyen çalışanları çok ağır hukuki sonuçlar bekliyor. İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi gereğince; gerçeğe aykırı davranarak işverenin güvenini kötüye kullanan işçinin sözleşmesi tazminatsız ve ihbarsız olarak derhal feshedilebiliyor. İşverene karşı doğan bu güven kaybı, çalışanın tüm kıdem haklarını bir anda sıfırlıyor.
Hileli raporla alınan 3 günden uzun istirahatlerde SGK’dan ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri (rapor parası) kurum tarafından takibe alınıyor. Usulsüzlüğün tespiti halinde SGK, vatandaşa ödediği tüm rapor paralarını ve bu süreçte oluşan sağlık harcamalarını yasal faiziyle birlikte kuruşu kuruşuna geri tahsil ediyor. SGK mevzuatı gereği 5 yıllık zamanaşımı süresi bulunsa da tespit yapıldığı an hukuki takip başlatılıyor.
BALONU SATANA TCK DARBESİ: DOLANDIRICILIK VE KASTEN YARALAMA!
Sadece balonu alıp hastalanmaya çalışan değil, o ilanı koyan satıcı da ağır ceza dosyasıyla karşı karşıya. TCK uyarınca; balon virüs bulaştırmıyorsa ve alıcı kandırılıyorsa "Dolandırıcılık" suçu oluşuyor. Eğer balon gerçekten hastalık bulaştırıyorsa, bir başkasının sağlığını bilerek bozma eylemi "Kasten Yaralama" suçunu doğuruyor. Uzmanlar, "İroni yapıyordum" demenin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını, 50 TL'lik bir ilanın ağır ceza mahkemesinde sonlanabileceğini belirtiyor.