İsa Karakaş'tan kritik seyyanen zam açıklaması! En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Mülkiyet Hakkı: Emekli maaşı bir mülkiyet hakkıdır. 2026 itibarıyla faiz ve gecikme zammı hariç toplam kaybın 525 bin TL’yi aşması, mağduriyet teşkil etmektedir.

Sosyal Devlet: Enflasyon canavarı emekliyi de memur kadar yakarken, koruma kalkanının sadece bir kesime tutulması adaleti zedeler. Keza seyyanen zam almayan memur emeklisi önce toplu sözleşme süresince üç dönem üst üste TÜİK enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kalmıştır. 4 aylık enflasyona göre şimdi de %4,13 oranında enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya…