İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 ve 2026 yıllarında emekli olmayı planlayan vatandaşlar için dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, 2025’te emekli olmanın küçük bir avantaj sağlayabileceğini, ancak bu farkın geçmiş yıllardaki gibi büyük çapta olmayacağını söyledi.

Emeklilik planlaması yapan vatandaşların sıkça yönelttiği “2025’te mi yoksa 2026’da mı emekli olayım?” sorusuna yanıt veren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, karar verirken panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Karakaş, “Haklı olarak emeklilik planlaması anlamında sordukları soru son derece yerinde,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl emekli olanlarla bir yıl sonra emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları yaşandığını hatırlatan Karakaş, “Geçen sene biliyorsunuz yüzde 30'lara varan bir fark vardı. O fark olağanüstü bir farktı. Daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi, bu fark yüzyılda bir gelecek bir durumdu,” dedi.

GELECEK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE ŞEKİLLENİR

Karakaş, 2025 ya da 2026 yılında emekli olmanın avantajlarını değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirterek, enflasyon verilerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi: “Henüz 6 aylık enflasyon belli olmadı. Mevcut verilere göre yüzde 16.67 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Ancak Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri henüz elimizde yok.”

2025 DAHA AVANTAJLI OLABİLİR

Kaba taslak hesaplamalarına göre 2025’te emekli olmanın kısmen daha avantajlı olabileceğini belirten Karakaş, “2025 yılında emekli olmak, 2026’ya göre biraz daha avantajlı görünüyor. Ancak aradaki fark öyle yüzde 30’larda, yüzde 20’lerde değil. Bu yıl en fazla 3–5 puanlık bir fark olabilir.” dedi.

Karakaş ayrıca, acele edilmemesi gerektiğini vurgulayarak “Dolayısıyla siz de emeklilik planlamanızı yaparken bugünden itibaren hemen tereddüt etmenize gerek yok. Daha çok erken. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum,” dedi.

BELGE TESLİM TARİHİ KRİTİK

Özel sektörde çalışanların Aralık ayının son gününe kadar emeklilik dilekçesi verebileceğini belirten Karakaş, kamu çalışanları için bu sürenin Ocak ayının ortalarına kadar uzayabileceğini hatırlattı. “Kamu işçileri için durum değişmekle birlikte genel olarak maaş alma dönemi, aylık prim hizmet belgelerini SGK’ya verme dönemine göre değişiyor,” dedi.

KIDEM TAZMİNATI ARTABİLİR

Karakaş, emekliliği sadece maaş üzerinden değil, kıdem tazminatı açısından da değerlendirmenin önemli olduğuna dikkat çekti: “2026 yılı Ocak güncellemelerinde memur maaşlarına yüksek zam gelme durumu olursa, kıdem tazminatı tabanı da yükselir. Bu, özellikle yüksek maaş alanlar için önemli. Düşük maaşlılar ya da asgari ücret üzerinden maaş alanlar için ise Ocak ayındaki güncelleme belirleyici olacak.”