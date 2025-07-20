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 | Bengü Sarıkuş

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

Emekli maaşının yüksek olması için emekli olunan yıl ve belgelerin verildiği zaman yüksek derece önem arz ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli olmak isteyenler için zamanlama konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 11:01

Uzmanı İsa Karakaş, 2025 ve 2026 yıllarında emekli olmayı planlayan vatandaşlar için dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, 2025’te emekli olmanın küçük bir avantaj sağlayabileceğini, ancak bu farkın geçmiş yıllardaki gibi büyük çapta olmayacağını söyledi.

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

planlaması yapan vatandaşların sıkça yönelttiği “2025’te mi yoksa 2026’da mı emekli olayım?” sorusuna yanıt veren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, karar verirken panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Karakaş, “Haklı olarak emeklilik planlaması anlamında sordukları soru son derece yerinde,” ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

Geçtiğimiz yıl emekli olanlarla bir yıl sonra emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları yaşandığını hatırlatan Karakaş, “Geçen sene biliyorsunuz yüzde 30'lara varan bir fark vardı. O fark olağanüstü bir farktı. Daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi, bu fark yüzyılda bir gelecek bir durumdu,” dedi.

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

GELECEK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE ŞEKİLLENİR

Karakaş, 2025 ya da 2026 yılında emekli olmanın avantajlarını değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirterek, verilerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi: “Henüz 6 aylık enflasyon belli olmadı. Mevcut verilere göre yüzde 16.67 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Ancak Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri henüz elimizde yok.”

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

2025 DAHA AVANTAJLI OLABİLİR

Kaba taslak hesaplamalarına göre 2025’te emekli olmanın kısmen daha avantajlı olabileceğini belirten Karakaş, “2025 yılında emekli olmak, 2026’ya göre biraz daha avantajlı görünüyor. Ancak aradaki fark öyle yüzde 30’larda, yüzde 20’lerde değil. Bu yıl en fazla 3–5 puanlık bir fark olabilir.” dedi.

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

Karakaş ayrıca, acele edilmemesi gerektiğini vurgulayarak “Dolayısıyla siz de emeklilik planlamanızı yaparken bugünden itibaren hemen tereddüt etmenize gerek yok. Daha çok erken. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum,” dedi.

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

BELGE TESLİM TARİHİ KRİTİK

Özel sektörde çalışanların Aralık ayının son gününe kadar emeklilik dilekçesi verebileceğini belirten Karakaş, kamu çalışanları için bu sürenin Ocak ayının ortalarına kadar uzayabileceğini hatırlattı. “Kamu işçileri için durum değişmekle birlikte genel olarak maaş alma dönemi, aylık prim hizmet belgelerini SGK’ya verme dönemine göre değişiyor,” dedi.

İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!

KIDEM TAZMİNATI ARTABİLİR

Karakaş, emekliliği sadece maaş üzerinden değil, açısından da değerlendirmenin önemli olduğuna dikkat çekti: “2026 yılı Ocak güncellemelerinde memur maaşlarına yüksek zam gelme durumu olursa, kıdem tazminatı tabanı da yükselir. Bu, özellikle yüksek maaş alanlar için önemli. Düşük maaşlılar ya da asgari ücret üzerinden maaş alanlar için ise Ocak ayındaki güncelleme belirleyici olacak.”

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#emeklilik
#kıdem tazminatı
#Enflasyon
#Maaş Farkı
#Ekonomi
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