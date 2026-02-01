İşçi çıkaran Amazon’dan 50 milyar dolarlık karar

DEVLER YARIŞTA

OpenAI’ın artan yatırım ihtiyacının arkasında, özellikle veri merkezleri ve hesaplama altyapısına yapılan yüksek harcamalar yer alıyor. Yapay zekâ modellerinin büyümesi, beraberinde ciddi bir donanım ve enerji maliyeti getiriyor. Bu tablo, küresel teknoloji devlerini OpenAI ile daha yakın iş birliklerine itiyor.

Nitekim kısa süre önce SoftBank’in de OpenAI’a 30 milyar dolara kadar ek yatırım yapmayı değerlendirdiği gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra Nvidia, Amazon ve Microsoft’un toplamda 60 milyar dolara kadar yatırım için temas hâlinde olduğu belirtiliyor. OpenAI cephesinde ise halihazırda 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüdünün bulunduğu ifade ediliyor.