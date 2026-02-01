İşçi çıkaran Amazon’dan 50 milyar dolarlık karar

Kategoriler
Amazon’un, OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmak için görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor. 100 milyar dolarlık yeni fon arayışı, OpenAI’ın değerlemesini 830 milyar dolara taşıyabilir.
Yapay zekâ dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Sektörün en yüksek değerlemelerine ulaşan şirketlerinden OpenAI’ın, rekor büyüklükte bir yatırım turu için düğmeye bastığı konuşuluyor. Bu sürecin en dikkat çekici ayağında ise Amazon var. İddialara göre şirket, OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.
Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, görüşmeler doğrudan Amazon CEO’su Andy Jassy ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında yürütülüyor. Tarafların üst düzey temas hâlinde olduğu belirtilirken, sürecin henüz erken aşamada olduğu vurgulanıyor.
Halihazırda yaklaşık 500 milyar dolar değerlemeye ulaştığı ifade edilen OpenAI, yeni yatırım turunda çıtayı oldukça yukarı koymuş durumda. Reuters’a yansıyan bilgilere göre şirket, bu turda 100 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor. Böyle bir finansman sağlanması hâlinde OpenAI’ın değerlemesi 830 milyar dolar seviyesine çıkabilir.
Kaynaklar, Amazon’un katkısının “onlarca milyar dolar” düzeyinde olduğunu, rakamın 50 milyar dolara kadar yükselebileceğini söylüyor. Bu senaryo gerçekleşirse Amazon, OpenAI’ın devam eden fonlama turundaki en büyük yatırımcı konumuna da yerleşebilir. Ancak rakamların henüz netleşmediğinin altı çiziliyor.
OpenAI’ın artan yatırım ihtiyacının arkasında, özellikle veri merkezleri ve hesaplama altyapısına yapılan yüksek harcamalar yer alıyor. Yapay zekâ modellerinin büyümesi, beraberinde ciddi bir donanım ve enerji maliyeti getiriyor. Bu tablo, küresel teknoloji devlerini OpenAI ile daha yakın iş birliklerine itiyor.
Nitekim kısa süre önce SoftBank’in de OpenAI’a 30 milyar dolara kadar ek yatırım yapmayı değerlendirdiği gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra Nvidia, Amazon ve Microsoft’un toplamda 60 milyar dolara kadar yatırım için temas hâlinde olduğu belirtiliyor. OpenAI cephesinde ise halihazırda 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüdünün bulunduğu ifade ediliyor.