İşçi olarak başladı, fabrikatör oldu! Günde 1.300 tane birden üretiyor, 11 ülkeye gönderiyor

Muş’ta küçük yaşta işçi olarak adım attığı tekstil sektöründe yıllar içinde kendi yolunu çizen 45 yaşındaki İsmail Gül, bugün kurduğu fabrikada ürettiği ürünleri 11 ülkeye ihraç ediyor.
İki çocuk babası Gül, devlet desteğiyle hayata geçirdiği tekstil fabrikasında 150 kişiye istihdam sağlıyor. Üretim kapasitesini her geçen yıl artırdıklarını belirten Gül, “Fabrikada günde 1300 pantolon üretiyoruz” dedi.
İşte yerelden globale uzanan başarı hikayesinin detayları...
İş bulmak amacıyla 14 yaşında İzmir'e giden Gül, 15 yıl boyunca tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.
Kazandığı tecrübeyle Muş'ta kendi işletmesini kurmaya karar veren Gül, 2022'de Sungu beldesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikasını kurdu.
İki çocuk babası Gül, 150 kişiye istihdam sağladığı fabrikada ürettiği tekstil ürünlerini Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeye gönderiyor.
HER GÜN 1.300 TANE BİRDEN ÜRETİYORLAR
Gül, AA muhabirine, devlet desteğinden faydalanmak ve gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla böyle bir yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Güzel bir iş sahası kurduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:
"Kentimiz ciddi bir genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimizin yüzde 60'ını başta Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına üretim yapıyoruz. Devletin sağladığı teşviklerden de yararlandık. Gençlerimize istihdam yaratmaya çalışıyoruz. 150 kişiyi istihdam ettiğim fabrikada günde 1300 pantolon üretiyoruz.
Küçük yaşta İzmir'de tekstil fabrikalarında 15 yıl işçi olarak çalıştım. Uzun süre çalıştıktan sonra işi öğrendim ve devlet desteği ile Muş'ta kurduğum fabrikada işimin patronu oldum."
Fabrikada çalışan Hivda Aktan ise "Babam inşaatta çalışıyor, annem de ev hanımı. Hem okul okuyorum hem tekstil fabrikasında çalışıyorum. Kazandığım parayla eğitimime devam ediyorum. Bir yıldır burada çalışıyorum." dedi.