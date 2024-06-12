İşçilere çifte bayram! Kurban Bayramı öncesi imzalar atıldı

12 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:22

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ile yetkili sendika arasında toplu sözleşme imzalanırken, sözleşme ile çalışanların maaşları ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ İMZALAR ATILDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Derviş Aynacı, belediyenin personel politikalarını güçlendirmek ve çalışanların refahını artırmak amacıyla Türk Yerel Hizmet-Sen ve Hak-İş ile toplu sözleşme imzaladı.

İŞÇİLERE ÇİFTE BAYRAM!

Yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının hakları ve sosyal dengeleri göz önünde bulundurularak, daha adil ve dengeli bir çalışma ortamı oluşturulması hedefleniyor. Sözleşme çerçevesinde çalışanların maaşlarından sosyal haklara kadar birçok konuda iyileştirmeler yapıldı.