İşçinin asgari ücret beklentisi zam pazarlıklarını değiştirdi: Tüm senaryolar altüst oldu! Uzmanlar yeni rakamı tek tek sıraladı

20 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:37

Yeni asgari ücret için bugüne kadar yapılan hesaplamalar değişti. TÜRK-İŞ üçüncü toplantı da kimseden rakam çıkmayınca asgari ücret 2025 teklifini kamuoyuna bir basın toplantısıyla duyurdu. İşçi tarafının açıkladı 29 bin 583 liralık asgari ücret beklentisinin ardından uzmanların 2025 asgari ücretine ilişkin son görüşleri değişti. İşçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, zam pazarlıklarında hesaplamaları değiştirdi. İşte uzmanların yeni asgari ücret beklentisi.

TÜRK-İŞ​ Başkanı Atalay milyonlara çalışanın beklediği 2025 asgari ücretine ilişkin tekliflerini yüzde 45 enflasyon zammı ile üzerine yüzde 20 refah payı​ olarak duyurdu. Böylece TÜRK-İŞ’in asgari ücret​ talebi 29 bin 583 lira oldu. Yeni asgari ücret önümüzdeki hafta açıklanacak. TÜRK-İş’in talebinin ardından tablo tamamen değişti. 2025 asgari ücrette beklentilerini yenileyen uzmanlar zam pazarlıklarında olası senaryolarını paylaştı.

İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ KABUL GÖRECEK Mİ?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın yüzde 45 enflasyon farkı ve yüzde 20 refah payı içeren teklifini açıklamasıyla birlikte gözler hükümet ve işverenlere çevrildi. Çok geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiren asgari ücret için uzmanların 2025 görüşleri değişti.

Çoğun uzman ve ekonomist TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 liralık asgari ücret teklifinin kabul görme ihtimalinin az olduğunu vurguluyor.

Eğer kabul edilirse asgari ücrete yüzde 74'lük bir zam gelmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek idaresindeki ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkılaştırma politikasına ters düşecek bu orana uzmanlar yeşil ışık yakmadı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılına yönelik görüşlerini paylaşan uzmanların asgari ücret beklentileri şöyle;

Ekonomi yazarı Faruk Erdem:

Faruk Erdem asgari ücret hakkında yaptığı yorumda, "TÜRK-İŞ 2025 hedefini 29 bin 583 TL olarak açıkladı, masadaki zam beklentisi ise 23-25 bin TL arasında şekilleniyor" diye konuştu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez:

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahfi Eğilmez, yılsonu enflasyonunun yüzde 45 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörerek, 2025 yılı için asgari ücretin 24 bin 652 TL olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cem Kılıç:

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücretin ikili mutabakatla sonuçlandırılabileceğini dikkat çekerek “Hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak gibi görünüyor” dedi.

Ekonomist Muhammet Bayram:

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Asgari ücrette üst rakamı yüzde 35’ler civarında bekliyorum" açıklamasında bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun:

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete 2025'te gelecek zammın en fazla yüzde 35 civarı olacağını belirtti. Asgari ücrete yüzde 35 zam geldiğinde 22 bin 952 liraya çıkacak. Erdursun'un dile getirdiği en yüksek rakam ise 23 bin 500 lira.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ:

Hakan Güldağ, Ankara'da konuşulan rakamı açıkladı. Güldağ, "Ankara’daki kulislere bakılırsa 24 bin liraya doğru giden bir açılım var" diye ifade etti.

Sosyal güvenlik uzmanı Melise Elman:

Melise Elman, asgari ücret zammının en az yüzde 45 olacağını savundu.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş:

TGRT Haber'e konuşan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş işveren ve hükümetin asgari ücreti belirleyeceğini söyleyerek 22 bin 500 ila 23 bin 500 olacağını açıkladı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz:

Emin Yılmaz, " Asgari cüret desteği 700 TL’ydi. İşveren kısmına destek olacaksa bunun 1000 veya 1200 TL civarına çıkacağını tahmin ediyorum. Yüzde 74’lük rakam biraz uzak bir rakama benziyor. Biz bu yılı yüzde 44 enflasyon verisi ile kapatacağız. Yüzde 5 puan eklediğiniz zaman yüzde 50’lere varan bir rakama tekabül edilebilir." dedi.

Muhtemel senaryolar çerçevesinde oranlar ve işveren maliyetleri şöyle: