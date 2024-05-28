İşçiye 1 Mayıs ikramiyesi hesaplara yatıyor! Başkan sözünü tuttu, imzalar atıldı

28 May 2024 10:58 - Güncelleme : 28 May 2024 11:01

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçilere verdiği ikramiye sözünü tutuyor. İkramiyeler 15-20 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.

İKRAMİYE İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçilere verdiği ikramiye sözü için yetkili sendika olan Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve yönetimi ile bir araya gelerek protokol imzaladı.

HESAPLARA YATIRILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

İkramiyelerin 15 - 20 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını dile getiren Başkan Balaban, her zaman işçi ve emekten yana bir tavır sergilediklerini söyledi. Belediye Başkanı Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal demokrat dünya görüşümüzün gereği her zaman emekten yana olduk. 1 Mayıs’ta işçi kardeşlerimize 2 bin TL ikramiye sözü vermiştik. Şimdi de protokolünü imzalıyoruz. İşçilerimizin hesaplarına ikramiyelerini 15-20 Haziran tarihleri arasında yatıracağız. Sendika başkanımıza ve işçi kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR TAVIR SERGİLEMİŞTİR”

Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiği günden bu yana işçinin emekçinin hakkını gözeten Belediye Başkanımız Türkiye’de örnek bir davranış sergilemiştir. Bu anlamda işçi ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de işçiden ve emekçiden yana bir tavırla yanımızda olacağına inanıyorum.”