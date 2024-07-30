İSG çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı!

30 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:44

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

İstanbul Sabiha Gökçen’den (İSG) çalışanları ocak ayında yüzde 50 zam almıştı. İSG) Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına yüzde 25 ara zam yapıldığını açıkladı.

YÜZDE 25 ARA ZAM

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına yılbaşında yüzde 50 zam yapmıştı.

Yapılan açıklama ile Temmuz 2024 itibariyle de yüzde 25 oranında ara zam yapıldığı belirtildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla sohbet toplantısında bir araya gelerek zam kararını paylaştı. Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik şartlara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.