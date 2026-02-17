'İşini bulan' gitti! İşte Türkiye'de nüfusu en çok gerileyen iller

İş bulma odaklı nüfus hareketliliği geçen yıl da hız kesmedi. Sanayi, hizmet ve turizmin güçlü olduğu Marmara, Ege ve Akdeniz illerinde nüfus artış hızı yüksek seyrederken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilde gerileme yaşandı.

Buna karşılık Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgenin cazibe merkezleri olarak öne çıktı. Peki geçen yıl nüfusu en fazla azalan iller hangileri oldu? İşte detaylar…



