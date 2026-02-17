'İşini bulan' gitti! İşte Türkiye'de nüfusu en çok gerileyen iller

Kategoriler
İş bulma odaklı nüfus hareketliliği geçen yıl da hız kesmedi. Sanayi, hizmet ve turizmin güçlü olduğu Marmara, Ege ve Akdeniz illerinde nüfus artış hızı yüksek seyrederken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilde gerileme yaşandı.
Buna karşılık Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgenin cazibe merkezleri olarak öne çıktı. Peki geçen yıl nüfusu en fazla azalan iller hangileri oldu? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusu 2025 yılında 427 bin 224 kişi arttı ve 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi.
Öte yandan Türkiye’de yıllardır gözlemlenen ve ağırlıklı olarak “iş bulma” sebebiyle gerçekleşen nüfus hareketleri geçen yıl da kendini gösterdi.
BAZI İLLERDE GERİLEME DEVAM ETTİ
Sanayi ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği Marmara Bölgesi illeri ile turizmin geliştiği Ege ve Akdeniz Bölgesi illerinde nüfus artış hızı daha yüksek seviyede gerçekleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin nüfusunda gerileme devam etti.
HANGİ İLLERDE NÜFUS ARTIYOR?
Geçen yıl Antalya, binde 20,21 ile nüfus artış hızı ile bu kategoride ilk sırada yer aldı. Tekirdağ’da artış binde 17,77 olurken, bu rakam Muğla’da binde 16,21, Kocaeli’de binde 14,53, Yalova’da binde 12,12, Sakarya’da binde 11,60, Ankara’da binde 7,86 ve Bursa’da binde 7,23 olarak gerçekleşti.
Türkiye gazetesinin aktardığı TÜİK verilerine göre 2025’te (oransal olarak) nüfusu en çok gerileyen 15 il şöyle sıralanıyor:
-Gümüşhane: Binde -21,45
-Tunceli: Binde -17,81
-Ağrı: Binde -16,77
-Kars: Binde -12,23
-Siirt: Binde -12,21
-Erzurum: Binde -10,97
-Ardahan: Binde -10,59
-Artvin: Binde -10,39
-Bayburt: Binde -10,09
-Hakkâri: Binde -8,93
-Sivas: Binde -8,84
-Iğdır: Binde -8,67
-Muş: Binde -8,12
-Kırşehir: Binde -7,26
-Erzincan: Binde -6,71
Öte yandan; Güneydoğu illerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da ise nüfus artış hızının binde 10-binde 13 arasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Bölgenin cazibe merkezleri olan bu iller; sanayi, gastronomi ve turizm gibi alanlarda öne çıkıyor.