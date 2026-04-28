İsimleriyle açıklandı: İki havayolu iflasa sürükleniyor

Ryanair CEO’su Michael O'Leary, petrol fiyatlarındaki yükselişin Avrupa havacılık sektörünü ciddi bir sınavdan geçirdiğini söylüyor. İtalyan basınına konuşan O’Leary’e göre, maliyet baskısı bu şekilde devam ederse yıl sonuna kadar iki ya da üç havayolu şirketi faaliyetlerini durdurabilir.

Açıkçası bu, sektör için pek de sürpriz olmayacak bir tablo. Çünkü maliyetler artıyor, ama herkes bu yükü aynı şekilde taşıyamıyor.

İSİM VEREREK UYARDI

O’Leary’nin dikkat çeken çıkışı ise isim vermesi oldu. Özellikle Wizz Air ve AirBaltic’in altını çizdi. Bu şirketlerin, yükselen yakıt giderleri karşısında daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ima etti.

Bu tür açıklamalar sektörde kolay kolay yapılmaz. O yüzden, kulislerde ciddi bir yankı uyandırdığını söylemek yanlış olmaz.

“DÜŞÜK MARJLI ŞİRKETLER DAHA RİSKLİ”

Havacılıkta en büyük gider kalemlerinden biri yakıt. O’Leary de tam bu noktaya dikkat çekiyor. Kâr marjı zaten düşük olan şirketler için bu tür maliyet artışları doğrudan hayatta kalma meselesine dönüşüyor.

Yani mesele sadece kâr etmek değil, ayakta kalabilmek.

O’Leary’e göre olası iflaslar sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olabilir. Çünkü bu süreç, sektörde birleşmeleri hızlandırabilir. Daha güçlü oyuncuların önünü açabilir.

YAKIT FATURASI HIZLA KABARIYOR

İran kaynaklı gerilimin enerji piyasalarına etkisi de tabloyu ağırlaştırıyor. O’Leary’nin verdiği rakam çarpıcı: Sadece nisan ayında Ryanair’in yakıt bütçesine yaklaşık 50 milyon dolar ek yük binmiş.

Bu artışın yaz sonrasında daha net hissedileceğini söylüyor. Özellikle sonbahar aylarında finansal baskının zirve yapması bekleniyor.

ZOR DÖNEM KAPIDA

Pandemi sonrası toparlanma sürecine giren Avrupa havacılığı, şimdi yeniden ciddi bir maliyet duvarıyla karşı karşıya. Jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve talepteki belirsizlikler birleşince tablo daha da karmaşık hale geliyor.

