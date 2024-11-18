İŞKUR 116 bin 620 TL maaş verecek! İş arayanlar dikkat: Sosyal güvenlik prim giderleri de ödeniyor

18 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:43

İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan İUP, her bir kişiye tam 116 bin 620 TL maaş ödüyor. Kişilerin mesleki becerilerini geliştirmek için ortaya çıkan İUP, ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanıyor. Çalışan bir kişi en fazla 140 gün yararlanıp 116 bin 620 TL ödeme alabiliyor.

İş Gücü Uyum Programı (İUP), işsizler başta olmak üzere kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler ve öğrenciler için can suyu olmaya devam ediyor. Programa katılan vatandaşlar hem kazanıyor hem de mesleki anlamda gelişiyor. Katılımcı olan bir kişi en fazla 140 gün süreyle yararlanabiliyor ve toplamda 116 bin 620 TL ödeme almaya hak kazanıyor. İşte İUP maaşı kasım ayı ödeme tarihi ve başvuru​ detayları.

İŞKUR​ 140 GÜNDE 116 BİN TL MAAŞ​ ÖDEYECEK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizliği azaltma ve istihdamı artırma hedefiyle İşgücü Uyum Programı (İUP) başlattı.

İUP kapsamında İŞKUR'a kayıtlı olarak çalışan vatandaşlar, mesleki anlamda gelişirken kazanmaya da devam ediyor. Programa 498 bin 143 kişi başvururken, 94 bin 706 kişi hem kazandı hem gelişti.

GÜNLÜK 833 TL HESAPLARA YATIYOR

Günlük 833 TL ödeme yapılan programdan bir kişi en fazla 140 gün yararlanıp 116 bin 620 TL ödeme alabiliyor. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanıyor.

İş Gücü Uyum Programı'nda öncelik işsizler başta olmak üzere kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler ve öğrenciler oluyor. İşverenler için de faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynayan program büyük ilgi gördü.

Bugüne kadar 498 bin 183 kişinin başvurduğu programdan 94 bin 706 kişi yararlandı. 91 bin 297 kişinin ise halen programa katılımı devam ediyor.

Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na 120 bin kontenjan ayrılan programın başlangıcında günlük 666,75 TL olan cep harçlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde 833 TL'ye çıkarıldı.

Programa katılanların 5.5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri de ödeniyor.

İUP KASIM AYI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İUP'DE HAFTALIK YARARLANMA SÜRESİ NE KADAR?

Program süresi en fazla 10 aydır. Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanır. Devam eden haftalarda 3 güne kadar ve 22,5 saat olarak uygulama devam ediyor. Bir katılımcı, programdan toplamda en fazla 140 gün yararlanabiliyor. Program süresi 6 aya kadarsa 7, daha uzun süreli ise 10 güne kadar izin kullanabiliyor.

KATILIM ŞARTLARI NE?

İUP'a katılmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olması, malullük veya yaşlılık aylığı almaması ve son bir yıl içinde sigortalı bir işte çalışmamış olması şartı aranıyor.