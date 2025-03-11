İŞKUR 83 bin işçi arıyor! En çok aranan meslekler belli oldu: İşte o meslekler

Türkiye genelindeki çeşitli özel sektör şirketleri ve fabrikalar, İŞKUR aracılığıyla toplam 83 bin yeni personel istihdam edecek.
İŞKUR, iş arayanlar ve işverenleri buluşturmaya devam ederken, iş ilanı sayısı 83 bini geçti. Kamu ve özel sektörde KPSS şartlı veya şartsız, vasıflı-vasıfsız on binlerce personel alımı sürüyor.
2025 yılının ilk ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı 204 bini aşarken, istihdamı artırmaya yönelik çeşitli programlar da devreye alındı. Son olarak başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş hayatına hazırlanma fırsatı sunarken, aynı zamanda gelir elde etme imkânı sağlıyor.
Şubat ayında 96 bin 692 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdama katıldı. Yılın ilk iki ayında işe yerleştirilen kişi sayısı 204 bin 84 olarak kaydedilirken, bunların 70 bin 531’i kadın, 56 bin 469’u genç, 8 bin 514’ü engelli ve 38 bin 656’sı yükseköğrenim mezunu oldu.
En fazla istihdam imalat sektöründe gerçekleşirken, meslek grupları bazında en çok işe yerleştirme silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi alanlarında görüldü.
Yılın ilk iki ayında işe yerleştirmede ilk 10 meslek sırasıyla şöyle:
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 17.219
İşe yerleştirme: 14.787
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.742
İşe yerleştirme: 6.605
REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.298
İşe yerleştirme: 6.507
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 7.400
İşe yerleştirme: 5.350
SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 8.055
İşe yerleştirme: 4.831
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 5.666
İşe yerleştirme: 4.752
MARKET ELEMANI
Açık iş: 5.140
İşe yerleştirme: 3.665
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 6.066
İşe yerleştirme: 3.516
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 2.962
İşe yerleştirme: 3.367
MAKİNECİ (DİKİŞ)
Açık iş: 5.426
İşe yerleştirme: 2.912
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerden aldığı açık iş verilerini paylaştı. Şubat ayında toplam 154 bin 518 açık iş ilanı alınırken, yılın ilk iki ayında bu rakam 355 bin 290’a ulaştı. En fazla açık iş, 137 bin 424 ilan ile imalat sanayii sektöründe gerçekleşti.
Meslek bazında incelendiğinde ise en çok talep gören pozisyonlar arasında özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi yer aldı.
İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana işe yerleştirilen kişi sayısı 239 bini geçti. 83 binden fazla açık iş ilanının bulunduğu platformda en fazla aranan mesleklerin başında beden işçiliği geliyor. Bu alanda 17 bin 78 kişilik açık iş ilanı bulunurken, onu temizlik görevlisi (3 bin 17 kişi), satış elemanı/danışmanı (bin 508 kişi), paketleme işçisi (bin 361 kişi) ve makineci (dikiş) (bin 267 kişi) takip etti.
Ekonomim'de yer alan habere göre, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için de yüksek sayıda iş ilanı yayınlandı. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR’un internet sitesi veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, kendilerine uygun işlere başvurabiliyor.
İlanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:
Beden işçisi (genel): 17.078
Temizlik görevlisi: 3.017
Satış elemanı / danışmanı: 1.508
Paketleme işçisi: 1.361
Makineci (dikiş): 1.267
Servis elemanı (garson): 1.253
Konfeksiyon işçisi: 1.134
Ambar/depo görevlisi: 1.079
Kasiyer: 858
Market elemanı: 748
Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808
Kaynakçı: 516
Elektrikçi (genel): 490
Kamyon şoförü: 736
Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699
Şoför-yük taşıma: 694
Güvenlik görevlisi: 663
Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522
Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642
Reyon görevlisi: 628
Forklift operatörü: 603
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568
Turizm ve otelcilik elemanı: 549
Bulaşıkçı (stevard): 545
Aşçı: 539
Mutfak görevlisi: 532
Beden işçisi (temizlik): 527
Perakende satış elemanı (gıda): 526