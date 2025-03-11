İŞKUR 83 bin işçi arıyor! En çok aranan meslekler belli oldu: İşte o meslekler

Türkiye genelindeki çeşitli özel sektör şirketleri ve fabrikalar, İŞKUR aracılığıyla toplam 83 bin yeni personel istihdam edecek.

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenleri buluşturmaya devam ederken, iş ilanı sayısı 83 bini geçti. Kamu ve özel sektörde KPSS şartlı veya şartsız, vasıflı-vasıfsız on binlerce personel alımı sürüyor.

2025 yılının ilk ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı 204 bini aşarken, istihdamı artırmaya yönelik çeşitli programlar da devreye alındı. Son olarak başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş hayatına hazırlanma fırsatı sunarken, aynı zamanda gelir elde etme imkânı sağlıyor.

İŞKUR'UN ŞUBAT AYI İŞGÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

Şubat ayında 96 bin 692 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdama katıldı. Yılın ilk iki ayında işe yerleştirilen kişi sayısı 204 bin 84 olarak kaydedilirken, bunların 70 bin 531’i kadın, 56 bin 469’u genç, 8 bin 514’ü engelli ve 38 bin 656’sı yükseköğrenim mezunu oldu.



En fazla istihdam imalat sektöründe gerçekleşirken, meslek grupları bazında en çok işe yerleştirme silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi alanlarında görüldü.

İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK

Yılın ilk iki ayında işe yerleştirmede ilk 10 meslek sırasıyla şöyle:

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Açık iş: 17.219

İşe yerleştirme: 14.787

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.742

İşe yerleştirme: 6.605

REYON GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.298

İşe yerleştirme: 6.507

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

Açık iş: 7.400

İşe yerleştirme: 5.350

SERVİS ELEMANI (GARSON)

Açık iş: 8.055

İşe yerleştirme: 4.831

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)

Açık iş: 5.666

İşe yerleştirme: 4.752

MARKET ELEMANI

Açık iş: 5.140

İşe yerleştirme: 3.665

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI

Açık iş: 6.066

İşe yerleştirme: 3.516

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)

Açık iş: 2.962

İşe yerleştirme: 3.367

MAKİNECİ (DİKİŞ)

Açık iş: 5.426

İşe yerleştirme: 2.912

İŞKUR’UN AÇIK İŞ SAYISI ŞUBAT AYINDA 154 BİNİ AŞTI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerden aldığı açık iş verilerini paylaştı. Şubat ayında toplam 154 bin 518 açık iş ilanı alınırken, yılın ilk iki ayında bu rakam 355 bin 290’a ulaştı. En fazla açık iş, 137 bin 424 ilan ile imalat sanayii sektöründe gerçekleşti.



Meslek bazında incelendiğinde ise en çok talep gören pozisyonlar arasında özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi yer aldı.



239 BİNDEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana işe yerleştirilen kişi sayısı 239 bini geçti. 83 binden fazla açık iş ilanının bulunduğu platformda en fazla aranan mesleklerin başında beden işçiliği geliyor. Bu alanda 17 bin 78 kişilik açık iş ilanı bulunurken, onu temizlik görevlisi (3 bin 17 kişi), satış elemanı/danışmanı (bin 508 kişi), paketleme işçisi (bin 361 kişi) ve makineci (dikiş) (bin 267 kişi) takip etti.



Ekonomim'de yer alan habere göre, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için de yüksek sayıda iş ilanı yayınlandı. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR’un internet sitesi veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, kendilerine uygun işlere başvurabiliyor.

EN ÇOK PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İlanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:

Beden işçisi (genel): 17.078

Temizlik görevlisi: 3.017

Satış elemanı / danışmanı: 1.508

Paketleme işçisi: 1.361

Makineci (dikiş): 1.267

Servis elemanı (garson): 1.253

Konfeksiyon işçisi: 1.134

Ambar/depo görevlisi: 1.079

Kasiyer: 858

Market elemanı: 748

Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808

Kaynakçı: 516

Elektrikçi (genel): 490

Kamyon şoförü: 736

Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699

Şoför-yük taşıma: 694

Güvenlik görevlisi: 663

Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522

Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642

Reyon görevlisi: 628

Forklift operatörü: 603

Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568

Turizm ve otelcilik elemanı: 549

Bulaşıkçı (stevard): 545

Aşçı: 539

Mutfak görevlisi: 532

Beden işçisi (temizlik): 527

Perakende satış elemanı (gıda): 526