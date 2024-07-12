İşkur açıkladı! İşte Türkiye de en fazla aranan meslekler

12 Temmuz 2024 12:50 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:59

İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporu yayınlandı.

Buna göre 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş yani işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit edildi.

AMAÇ İŞVERENLERLE VE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARI BULUŞTURMAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz." diyerek şu mesajı ve İŞKUR'un hazırladığı raporu yayınladı:

En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayınladık.

1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

BAŞVURU ADRESİ

Bakan Işıkhan, açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşları http://esube.iskur.gov.tr adresine beklediklerini bildirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE AÇIK İŞ ORANI EN YÜKSEK SEKTÖRLER

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

İmalat

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor

EN FAZLA AÇIK İŞİ OLAN MESLEKLER

Makineci (Dikiş)

Konfeksiyon işçisi

Servis elemanı (Garson)

Temizlik görevlisi

Satış Danışmanı / Uzmanı yardımcısı

Depo işçisi (Elleçleme)

Gazaltı kaynakçısı (Mig-mag kaynakçısı)

Beden işçisi (Taşıma, yükleme-boşaltma)

Ön muhasebeci

Metal işleri seri üretim tezgah işçisi

Listeler işletmelerden alınan bilgiye göre oluştu

Araştırma kapsamında 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 17 sektörde Türkiye genelinde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 17 bin 181 işletmeye soru formu uygulandı.