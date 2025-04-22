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 | İrem Çınar

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

İŞKUR’un 2024 yılına ait İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlandı. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl en çok eleman aranan meslekler belli oldu. İşte en fazla açık işin bulunduğu ilk 20 meslek ve dikkat çeken veriler...

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İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 17:04

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılına ait İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli olurken, istihdamın yönü ve sektörlerdeki ihtiyaçlar da netleşti. İş arayanlar ve kariyer planlaması yapanlar için bu veriler adeta yol haritası niteliğinde.

İŞKUR yetkilileri, bu verilerin iş gücü planlamasında hem işverenlere hem de eğitim kurumlarına önemli bir rehber sunduğunu belirtti. Aynı zamanda gençlerin ve meslek seçme aşamasındaki bireylerin bu veriler doğrultusunda kariyer tercihlerine yön vermeleri tavsiye ediliyor.

İşte 2024’te Türkiye genelinde en fazla eleman aranan ilk 20 meslek:

1. Garson
2. Makineci (Dikiş)
3. Satış Danışmanı

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

4. Temizlik Görevlisi
5. Gazaltı Kaynakçısı
6. Kasiyer

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

7. Şoför-Yük Taşıma
8. Paketleme İşçisi
9. Konfeksiyon İşçisi

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

10. Şoför – Yolcu Taşıma
11. Kaynakçı
12. Ortacı-Ayakçı (Tekstil)

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

13. Ön Muhasebeci
14. Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
15. CNC Torna Tezgahı Operatörü

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

16. Ambar/Depo Görevlisi
17. Satış Temsilcisi - Plasiyer
18. Aşçı

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

19. Özel Güvenlik Görevlisi
20. Satış Elemanı

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ETİKETLER
#İşkur Kursiyerleri
#meslekler
#Ekonomi
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