İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

İŞKUR’un 2024 yılına ait İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlandı. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl en çok eleman aranan meslekler belli oldu. İşte en fazla açık işin bulunduğu ilk 20 meslek ve dikkat çeken veriler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılına ait İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli olurken, istihdamın yönü ve sektörlerdeki ihtiyaçlar da netleşti. İş arayanlar ve kariyer planlaması yapanlar için bu veriler adeta yol haritası niteliğinde.



İŞKUR yetkilileri, bu verilerin iş gücü planlamasında hem işverenlere hem de eğitim kurumlarına önemli bir rehber sunduğunu belirtti. Aynı zamanda gençlerin ve meslek seçme aşamasındaki bireylerin bu veriler doğrultusunda kariyer tercihlerine yön vermeleri tavsiye ediliyor.



İşte 2024’te Türkiye genelinde en fazla eleman aranan ilk 20 meslek:

1. Garson

2. Makineci (Dikiş)

3. Satış Danışmanı

4. Temizlik Görevlisi

5. Gazaltı Kaynakçısı

6. Kasiyer

7. Şoför-Yük Taşıma

8. Paketleme İşçisi

9. Konfeksiyon İşçisi

10. Şoför – Yolcu Taşıma

11. Kaynakçı

12. Ortacı-Ayakçı (Tekstil)

13. Ön Muhasebeci

14. Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)

15. CNC Torna Tezgahı Operatörü

16. Ambar/Depo Görevlisi

17. Satış Temsilcisi - Plasiyer

18. Aşçı

19. Özel Güvenlik Görevlisi

20. Satış Elemanı