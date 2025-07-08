İŞKUR açıkladı! Ne mühendis ne doktor: İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler

Türkiye İş Kurumu Haziran ayına ilişkin istatistikleri açıkladı. Böylece Türkiye genelinde Haziran ayında en çok aranan meslekler belli oldu. İşte en fazla açık işin bulunduğu meslekler ve dikkat çeken veriler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Haziran ayına ilişkin istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla toplam 145 bin 900 kişi iş sahibi oldu. Bu kişilerin 88 bin 520’sini erkekler, 57 bin 380’ini ise kadınlar oluşturdu.

İstihdam rakamları her geçen ay artarken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmaya devam ediyor. Üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine odaklanan Türkiye ekonomisinde, işverenlerin eleman arayışı hız kesmeden sürüyor.

YILIN İLK YARISINDA 759 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

Ocak-Haziran 2025 dönemine ait veriler dikkat çekti. 6 aylık süreçte, İŞKUR aracılığıyla 759 bin 945 kişi istihdam edildi. Bu rakam, işgücü piyasasındaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

SÜRPRİZ MESLEKLER ÖNE ÇIKTI

Sektörel dağılıma bakıldığında, en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat kolunda gerçekleşti. Mesleklere göre dağılımda ise zirvede şaşırtıcı bir meslek yer aldı:

Turizm ve Otelcilik Elemanı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Reyon Görevlisi

Özellikle yaz sezonunun etkisiyle turizm sektöründe istihdam artışı gözle görülür hale geldi.

208 BİN 139 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR

Haziran ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208 bin 139 oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyon 195 bin 954 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde oluştu.