SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru tarihleri! İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler soruları gençlerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezun gençlerin katılım sağladığı İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı kapsamında verilen cep harçlığı ücretlerinin 1083 TL'den, 1375 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları hakkında bütün detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 10:40

İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru tarihleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de gerçekleştirilen "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 455 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026 yılı günlük cep harçlığı ücretlerinin ise 1375 TL'ye yükseltildiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuruları ne zaman, şartları neler gibi sorular araştırılmaya başlandı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında bu yıl gençlere günlük cep harçlığı olarak 1375 TL verilecek. Program dahilinde gençler haftada üç gün görev alabilecek. Programa tam katılım sağlayan gençler aylık 19 bin lira maaş alacak. İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026 başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında ise bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Gençler başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmişti.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapacak olan adayların başvuru tarihinden önceki bir aylık sürede sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak şartı aranıyor. Ayrıca hane geliri şartı da bulunuyor. başvuru yapacak olan adayların bir aylık hane gelir tutarının asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekiyor.

İŞKUR tarafından açıklanan diğer şartlar ise şöyle:

"a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır."

