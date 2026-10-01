İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2026 üniversitelere göre! İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya başvuruları ne zaman?

Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere eğitim hayatlarını desteklemek ve iş hayatına kolay uyum sağlayabilmeleri için İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. Özel üniversiteler kapsam dışında kalırken üniversitelerde 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler programa başvuru yapabilecek. İŞKUR Gençlik Programı’nda öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günlük en fazla 7.5 saat çalışılabilecek. Öğrencilere ödenen tutar her yıl artış gösterirken Aralık ayından itibaren yeni ücretlerin belirlenmesi bekleniyor. Sakarya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri 2026 açıklandı mı?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI 2026-2027 NE ZAMAN?

Üniversitelerin akademik takvimine göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri farklılık gösterecek. Henüz yükseköğretim kurumları yeni eğitim öğretim faaliyetlerine başladığından İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlamadı.

Geçtiğimiz yıl en fazla başvurunun yapıldığı İstanbul Üniversitesi 27-31 Ekim tarihleri arasında, Bursa Uludağ Üniversitesi 3-7 Kasım, Marmara Üniversitesi 21-25 Ekim, İstanbul Teknik Üniversitesi 16-20 Ekim, Selçuk Üniversitesi 17-21 Ekim, Dokuz Eylül Üniversitesi ise 16-21 Ekim tarihleri arasında başvuruları toplamıştı.

Bu yılda üniversitelerin büyük bir çoğunluğunun Ekim ayının ikinci haftasından itibaren başvuruları alması bekleniyor. Üniversiteler kendi başvuru takvimlerini resmi internet sayfaları üzerinden paylaşıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olduktan sonra adaylar, şartları yerine getirmesi durumunda İŞKUR e-Şube üzerinden veya genclik.iskur.gov.tr üzerinden programa başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Üniversitelerin illere göre başvuru takvimi kendi resmi web siteleri üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin eğitim aldıkları üniversiteleri takip etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? (ŞARTLAR)

İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanabilmek için öncelikli olarak devlet üniversitelerinde örgün eğitim alınması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri program kapsamındadır. Açık öğretim veya uzaktan eğitim alan öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanamazlar.

T.C. vatandaşı olan öğrenciler, İŞKUR kaydı olanlar, 18 yaşını tamamlayanlar, belirlenen hane geliri şartını sağlayanlar programdan yararlanabilir. Ayrıca KYK burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler programdan yararlanabilirler.