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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:41

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri, üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Üniversiteler akademik takvimleri doğrultusunda İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimlerini duyurmaya başladı. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada İŞKUR Gençlik Programı için 1189 kontenjan ayrıldığı ifade edilirken başvuruların 27 Ekim tarihine kadar devam edeceği açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise toplam kontenjanın 1.828 olduğu bilgisi paylaşılırken başvuru işlemlerinin 27 Ekim’de başlayacağı aktarıldı. Devlet üniversitesinde eğitim alan, hane gelir şartını sağlayanlar ve diğer kriterleri yerine getiren adaylar İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru yapabilecek. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Antalya gibi illerde bulunan öğrenci nüfusunun fazla olması sebebiyle başvurular yoğun ilgi görüyor. İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:41

İŞKUR Gençlik Programı için bu yıl 150 bin yeni kontenjan ayrıldı. Bir öğrenci ayda en fazla 14 gün tam mesai yapabilirken öğrenciler aylık olarak 19 bin 250 TL kazanabilecek. Öğrencilerin istihdamına katkı sağlamak, işgücü piyasalarına geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen uygulamadan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek. Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri programa başvuru yapamayacak. ve ’nin yanı sıra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne 1.426 kontenjan, Fırat Üniversitesi’ne ise 2.708 kişilik kontenjan ayrıldı. ’nden yeni yapılan açıklamada ise başvuru işlemlerinin 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde ise başvuru işlemleri benzer şekilde 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLAN ÜNİVERSİTELER

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri, üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Üniversitelerin resmi web siteleri veya  illerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından başvuru takvimi ve kontenjanlar duyuruluyor. Kontenjanlarla beraber kura çekimi tarihleri ilan ediliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlayan üniversiteler şu şekilde; Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi  27 Ekim-31 Ekim 2026

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Anadolu Üniversitesi 18-22 Ekim 2026

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 16-20 Ekim 2026

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 19-23 Ekim 2026

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 19-23 Ekim 2026

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 19-23 Ekim 2026

Sinop Üniversitesi 19-23 Ekim 2026

Karabük Üniversitesi 19-23 Ekim 2026

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2026-2027

İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri İŞKUR’un resmi web sitesi iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. e-Şube üzerinden kayıt oluşturan adaylar, ilandaki üniversitelere müracaat edebilecek. Aktif olarak İŞKUR üzerinden Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi başvurusu yapılabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?


İŞKUR Gençlik Programı’ndan devlet üniversitelerinde örgün eğitim alan öğrenciler yararlanabilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan adaylar faydalanabilecek. Uzaktan eğitim ve açık öğretim öğrencileri İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanamayacak. T.C. vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar, herhangi bir yerde sigortalı çalışmayanlar ve hane geliri net asgari ücretin 3 katını aşmayanlar müracaat edebilecekler.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

 

ÖĞRENCİLER EN FAZLA 19 BİN 250 TL GELİR ELDE EDEBİLECEK

Program kapsamında öğrencilere fiilen katılım sağladıkları günler üzerinden günlük 1.375 TL ödeme yapılacak. Aylık azami çalışma süresi olan 14 günü tamamlayan öğrenciler 19 bin 250 TL gelir elde edebilecek.

Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanırken, program süresince çalışma koşulları şu sınırlarla uygulanacak:

- Haftalık çalışma süresi en fazla 3 gün, günlük çalışma süresi ise 7,5 saat olacak.

- Bir öğrenci programdan toplamda en fazla 140 fiili gün (veya azami 10 ay) yararlanabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olan üniversiteler 2026-2027! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

 

 

ETİKETLER
#Anadolu Üniversitesi
#istanbul üniversitesi
#karabük üniversitesi
#İşkur Gençlik Programı
#Artvin Çoruh Üniversitesi
#Ekonomi
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