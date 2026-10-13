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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:23

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için beklenen haber geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin yeni üniversite öğrencisine destek sağlanacak. Katılımcılara bu yıl günlük 1.375 lira ödeme yapılırken ay içinde en fazla 14 gün boyunca katılım sağlanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu. Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri farklı tarihlerde alınacak. İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas gibi illerde üniversite eğitimi alanlar ise başvuru takvimine odaklandı. Peki İŞKUR Gençlik Programı Başvurusu 2026-2027 ne zaman? İşte, İl İl İŞKUR Gençlik Programı başvurusu takvimine ilişkin bilgiler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:23

İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanabilmek için öğrencilerin devlet üniversitelerinde örgün eğitim almaları gerekiyor. Ayrıca alternatif olarak yüksek lisans ve doktora öğrencileri de programdan yararlanabiliyor. Öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı’na bir ayda en fazla 14 gün katılabilirken tam zamanlı katılım sağlayan öğrencilere 19 bin 250 lira gelir desteği sağlanıyor. İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin detaylar guc.iskur.gov.tr adresinden yayınlandı. İŞKUR Gençlik Programı süresi en fazla 10 ayla sıırlı olurken öğrenciler toplamda en fazla 140 filli gün yararlanabilecek. Programların birden fazla uygulama alanına yönelik olması durumunda ise üniversiteler tarafından istenilen alanda görevlendirilecekler. Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Binali Yıldırım Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için ön görülen tarihler belli oldu. Peki  İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

HABERİN ÖZETİ

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde örgün eğitim alan veya yüksek lisans/doktora öğrencilerine yönelik olup, belirli koşullar altında gelir desteği sağlamaktadır.
Programdan yararlanabilmek için devlet üniversitelerinde örgün eğitim almak veya yüksek lisans/doktora öğrencisi olmak gerekmektedir.
Öğrenciler bir ayda en fazla 14 gün programa katılabilir.
Tam zamanlı katılım sağlayan öğrencilere 19.250 TL gelir desteği sağlanmaktadır.
Program süresi en fazla 10 ay ile sınırlıdır ve öğrenciler toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.
Başvurular, üniversitelerin akademik takvimleri dikkate alınarak üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni dönemde kontenjanın 150 bin olacağını duyurmuştur.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için beklenen gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı’nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni dönemde kontenjanın 150 bin olacağını duyururken başvurularının kısa sürede alınacağını ifade etti.  İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversitelere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Akademik takvim dikkate alınarak üniversiteler kendi başvuru tarihlerini resmi internet sayfası üzerinden duyuracak.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İZMİR, İSTANBUL, KÜTAHYA, DÜZCE, ADIYAMAN, ERZİNCAN NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 eğitim öğretim yılında henüz resmi olarak başlamadı. Üniversiteler konuyla ilgili çalışmalarına başlarken geçtiğimiz yıl İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Binali Yıldırım Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi üniversitelerin başvuru takvimi şu şekildeydi;

HATIRLATMA: AŞAĞIDAKİ BAŞVURU TARİHLERİ GEÇTİĞİMİZ YILA AİTTİR (kısa süre içerisinde yeni takvimler ilan edilecek)

İstanbul Üniversitesi 27-31 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Marmara Üniversitesi 21-25 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 17-21 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Dumlupınar Üniversitesi 11-15 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Düzce Üniversitesi 14-18 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 11-15 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Adıyaman Üniversitesi 27-31 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Binali Yıldırım Üniversitesi 10-14 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10-14 Ekim

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 2026-2027 İl İl: İzmir, İstanbul, Kütahya, Düzce, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Sivas başvurular ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ve başvuru işlemlerine ilişkin detaylar üniversitenin kendi resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

Adaylar, üniversitelerinin web adresi üzerinden İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihlerini ve başvuru yöntemlerini takvim edebilecek. Alternatif olarak başvuru işlemleri genclik.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

İstanbul Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Dumlupınar Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Düzce Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Binali Yıldırım Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu için tıklayınız

ETİKETLER
#Düzce Üniversitesi
#Dokuz Eylül Üniversitesi
#İşkur Gençlik Programı
#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
#Dumlupınar Üniversitesi
#Ekonomi
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