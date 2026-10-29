İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri üniversitelere göre yapılmaya devam ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kura çekimleri noter huzurunda tamamlandı. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listeleri ise yayımlanıyor. İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklanan üniversiteler…

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HABERİN ÖZETİ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil/yedek liste 2026 sorgulama! İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları kazananları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitelerde noter huzurunda yapılan kura çekimleri tamamlanmaya devam ediyor ve sonuçlar üniversitelerin web sitelerinde yayımlanıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi birçok üniversitede kura çekimleri noter huzurunda tamamlandı. Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Batman Üniversitesi gibi bazı üniversitelerin kura çekimleri 4 Kasım'a kadar tamamlanacak. Asil adaylardan başvuru ve katılım şartlarını sağlamak için Öğrenci Belgesi, Ders Programı, Adli Sicil Belgesi gibi belgeler talep ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında hak kazanan adaylar en fazla bir ayda 14 gün katılım sağlayabilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında katılımcılara günlük 1.375 TL ödeme yapılacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı üniversitelere göre tek tek açıklanıyor. Kura çekimi henüz gerçekleştirilmeyen Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Trakya Üniversitesi kura çekimleri 4 Kasım tarihine kadar tamamlanacak. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklanan üniversiteler ve sorgulama ekranları aşağıdadır. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversitelerin kendi web siteleri üzerinden isim listesi şeklinde ilan ediliyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Aksaray Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Anadolu Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Gazi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Yalova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Bartın Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Bingöl Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Selçuk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Şırnak Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ ASİL ADAYLAR DİKKAT

İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi kapsamında asil olarak yer alan adaylardan başvuru ve katılım şartlarını sağlamak için belge talep ediliyor. Belgelerini zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar davet ediliyor. İstenilen belgeler şu şekilde;

Öğrenci Belgesi (E-Devlet)

Ders Programı

Adli Sicil Belgesi (E-Devlet)

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (E-Devlet)

İkametgah Belgesi (E-Devlet)

Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi (E-Devlet)

SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet)

Hane Gelir Kontrolü için : Adres Kayıt Sistemi’ne göre aynı adreste aileleri veya ev arkadaşları ile ikamet edenler için gerekli belgeler:

Aynı hanede ikamet eden kişilerin SGK Hizmet Dökümleri,

Aynı hanede ikamet eden kişilerin son aya ait Maaş Bordroları,

Aynı hanede ikamet eden kişiler Serbest Meslek Mensubu ise Vergi Levhası veya Gelir Belgesi

KURA ÇEKİMİ ÜNİVERSİTELERE GÖRE DEVAM EDİYOR

İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi üniversitelerin akademik takvimine göre şekillendi. Birçok üniversite kura çekimini tamamlarken henüz Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Trakya Üniversitesi kura çekimlerini tamamlamadı.

GÜNLÜK ÖDEME TUTARI 1.375 TL OLARAK BELİRLENDİ

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında hak kazanan adaylar en fazla bir ayda 14 gün katılım sağlayabilecek. Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Öğrencilere ödenen katılım bedeli, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 1.375 TL olarak belirlendi. En fazla 14 gün katılım sağlayan öğrencilere 19 bin 250 lira ödeme yapılacak. 10 gün katılım sağlanması durumunda ise öğrencilere ödenecek tutar 13 bin 750 TL olacak.