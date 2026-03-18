2025 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi elektrik tesisatçısı, iklimlendirme personeli, sıhhi tesisatçı ve diğer birçok kadroya personel alımı yapmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde KYK yurtlarında, ilçe müdürlüklerinde, spor salonları ve yüz havuzlarında birçok personel görev alıyor. Temizlik görevlisi, destek personeli ve yardımcı personel alımı için arayışta olanlar ise ilanları yakından takip ediyor. Bazı kaynaksız haber sitelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından farklı illerde alım yapılacağı ifade edildi. 2.785 işçi alımı olacağı iddia edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki GSB 2.785 işçi alımı yapılacak mı, şartları neler? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ İŞKUR GSB TYP 2.785 işçi alımı ne zaman, şartları neler? GSB işçi alımı yapılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2.785 işçi alımı iddiası resmiyet kazanmazken, Adalet Bakanlığı 15 bin, ASELSAN 75 farklı alanda personel alacak ve İŞKUR'da 77 binden fazla aktif iş ilanı bulunuyor. GSB'ye yönelik 2.785 işçi alımı iddiaları henüz resmiyet kazanmadı. Adalet Bakanlığı, 15 bin personel alımı yapacak olup ilk ilanlar Nisan ayında bekleniyor. ASELSAN, 75 farklı alanda personel alımına devam ediyor. İŞKUR'da 77 binden fazla aktif iş ilanı mevcut.

GSB İŞKUR 2.785 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Sosyal medyada ve bazı kaynaksız haber sitelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2.785 işçi alımı istihdam edileceği iddiası yer aldı. GSB’den konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı duyuruları pgm.gsb.gov.tr adresinden yayınlanıyor. GSB’de personel ve işçi alımı ilanlarını takip edeceklerin resmi açıklamaları beklemeleri gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığı, 15 bin yeni personel istihdam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada alımların 2 etapta yapılacağını ifade ederken ilk alımlar için Nisan ayında ilanın yayınlanacağı ifade etmişti. Alım yapılacak kadrolar, ilanla beraber belli olurken infaz koruma memuru (gardiyan) zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför, aşçı, teknisyen gibi kadrolara alım yapılması bekleniyor.

ASELSAN 75 FARKLI ALANDA ALIM YAPACAK

Türkiye’nin savunma sanayii sektöründeki en önemli şirketlerinden birisi olan ASELSAN 75 farklı alanda alım yapıyor. Başvurular ASELSAN’ın resmi internet sayfasından gerçekleştiriliyor. Atölye Planlama Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Makine Mühendisi, Cihaz Mekanik Tasarım Mühendisi, Yurtdışı İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı ve diğer birçok kadroya alım yapılıyor.

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDİYOR

İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Türkiye İş Kurumu’nda aktif olarak 77 bin 63 iş ilanı bulunurken iskur.gov.tr adresinden özgemiş oluşturularak iş başvurusu yapılabiliyor. “İş arayan” girişi ile üye olan kullanıcılar, e-Devlet seçeniğiyle sisteme giriş yaparak aktif iş ilanlarına başvuru yapabilirler.