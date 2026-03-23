Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

İŞKUR hastane tıbbi sekreter alımı 2026 başvuru ekranı e.sube.gov.tr! İŞKUR tıbbi sekreter alımı hangi illere yapılacak?

İŞKUR hastane tıbbi sekreter alımı yapılacak iller belli oldu. İŞKUR üzerinden başvuruları işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Aydın, Bingöl, İstanbul, Aydın, İzmir, Antalya, Erzurum, Ankara, Van, Tokat ve diğer birçok ile tıbbi sekreter alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması ve e.sube.iskur.gov.tr adresinden açılan ilanlara başvuru yapması gerekiyor. İŞKUR kaydı olmayanlar ise “üye ol” seçeneğiyle beraber İŞKUR üzerinden özgeçmiş vb. bilgilerini doldurarak açılan ilanlara başvuru yapabilecek. Peki İŞKUR hastane tıbbi sekreter alımı başvuruları 2026 ne zaman? İşte, İŞKUR Tıbbi sekreter alımı başvurularına ilişkin son gelişmeler….

tıbbi sekreter alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilan doğrultusunda başvurular toplanacak. Hastanelerde hasta kabul veya tıbbi sekreter olarak görev yapmak isteyenler ise başvurulara odaklandı. İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için kayıt oluşturularak kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, mesleki bilgiler vb. alanların doldurulması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların başvuru şartlarını sağlaması gerekirken yaş, eğitim ve özel şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Tıbbi sekreter alımı ilanları özel ve kamu olarak yayınlanıyor. Peki İŞKUR hastane tıbbi sekreter alımı hangi illere yapılacak, şartları neler? İşte, İŞKUR hastane tıbbi sekreter alımı detayları…

İŞKUR HASTANE TIBBİ SEKRETER ALIMI 2026 NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına tıbbi sekreter alımlarına yönelik aktif bir iş ilanı bulunmuyor. Sosyal medyada kamu hastanelerine tıbbi sekreter alımı yapılacacağına yönelik resmi kurumlardan bir açıklama bulunmuyor.

Özel sağlık kurumları ise tıbbi sekreter alımlarına devam ediyor. Aydın, Bingöl, İstanbul, Aydın, İzmir, Antalya, Erzurum, Van, Tokat gibi illerde özel kurumlar tıbbi sekreter alımları yapıyor. Alımlara yönelik yayımlanan ilanlara buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR HASTANE TIBBİ SEKRETER ALIMI ŞARTLARI NELER?

Özel kurumlarda açılan Hastane tıbbi sekreter ilanı başvuru şartları farklılık gösteriyor. Örneğin İzmir Alsancak’ta yapılacak Tıbbi Patoloji Laboratuvarı hasta kabul-kayıt görevlisi ilanı için Bornova, Karşıyaka, Buca, Çiğli, Gaziemir, Bayraklı, Karabağlar ilçelerinde yaşama şartı aranırken benzer şekilde 21-35 yaş aralığında olması ve klavye kullanımı iyi derece olanlara öncelik verilecek. İstanbul’da açılan diğer bir ilanda ise Aile Sağlığı Merkezi’nde hasta karşılama, yönlendirme bilgi verme amacıyla 8.00-17.00 saatleri arasında çalışacak tıbbi sekreter alımı için ön lisans şartı aranmış.

HANGİ İLLERDE TIBBİ SEKRETER ALIMI YAPILIYOR?

İŞKUR’da yayımlanan aktif ilanlara göre İzmir/Konak, Bingöl/Merkez, İstanbul/ Büyükçekmece, Aydın/Çine, Antalya/Konyaaltı, Erzurum/Palandöken, Ankara/Çankaya, Van/İpekyolu, Antalya/Konyaaltı, Tokat/Merkez, Zonguldak/Çaycuma, Antalya/Muratpaşa, İstanbul/Üsküdar ve İstanbul/Pendik gibi bölgelerde tıbbi sekreter alımı gerçekleştirilecek.

