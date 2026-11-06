İŞKUR hibe desteği başvuruları 2026! Kendi işini kuracaklara 735 bin TL'ye varan hibe verilecek! İŞKUR hibe desteği başvuruları ne zaman? İŞKUR hibe desteği başvuru şartları

Kendi işini kurmak isteyene engelli veya eski hükümlü vatandaşlar, İŞKUR'dan hibe alabilecek. İŞKUR, 2026 yılı 6. dönem hibe desteği kapsamında başvuru sürecini başlattı. Projesi kabul alan engelli girişimcilere 735 bin, eski hükümlü vatandaşlara ise 550 bin TL'ye varan hibe desteğinde bulunulacak. Peki İŞKUR hibe desteği başvuru nasıl yapılır? İŞKUR hibe desteği koşulları neler?



İŞKUR HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara sunduğu hibe desteği programında 2026 6. dönem başvuru süreci ile ilgili detaylar kesinlik kazandı. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar başvurularını 13 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar yapabilecek. Eski hükümlü vatandaşların başvuruları için de 13 Kasım son gün olarak belirlendi.

İŞKUR HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Engelli girişimci adaylar, projelerini en geç 13 Kasım saat 23.59'a kadar sisteme yükleyerek başvuruda bulunulabilecek. İl müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine elden teslim edilen projeler veya posta yoluyla iletilen proje dosyaları ile başvuru yapılamayacak.

Eski hükümlü vatandaşlar için ise başvuru süreci biraz daha farklı işleyecek. Bu kapsamda hibe desteği almak isteyen adayların projelerini 13 Kasım mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla ikamet adreslerinin bulunduğu ilin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne ulaştırmaları gerekiyor.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE NE KADAR HİBE DESTEĞİ VERİLECEK?

İŞKUR 2026 yılı 6. dönem hibe destek programında destek tutarları, başvuru sahibinin statüsüne ve kurulacak işletmenin faaliyet göstereceği alana göre değişiyor.

ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK DESTEK

Eski hükümlü girişimci adaylarına kuruluş desteği kapsamında sağlanan hibe, faaliyet alanına göre değişiklik gösteriyor. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermesi planlanan projeler için 440 bin TL üst sınır belirlenirken diğer sektörlerde faaliyet göstermesi amaçlanan işletmeler için vergi dahil 550 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.

ENGELLİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DESTEK

Engelli girişimcilere yönelik hibe desteği programı ise üç ayrı destek kaleminden oluşuyor.

1- Kuruluş işlemleri desteği: İşletmenin faaliyete geçebilmesi için gereken resmi işlemler, izinler, ruhsatlar, onaylar ve sigorta giderleri bu destek kapsamında sayılıyor. Bu harcamalar için gerekli belgelerin sunulması şartıyla en fazla 40 bin TL destek alınabiliyor.

2- İşletme gideri desteği: Sözleşmenin imzalanmasının ardından işletmenin su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi temel giderlerinin belgelenmesi halinde ilk 12 ay boyunca bu kapsamda yapılan harcamaların yüzde 60'ını aşmayacak biçimde yıllık en fazla 145 bin TL destek sağlanıyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe kira gideri bulunmadığından bu alanda faaliyet gösteren işletmeler için üst limit 75 bin TL olarak uygulanıyor.

3- Kuruluş ve demirbaş desteği: İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemeleri de destek kapsamında sayılıyor.

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermesi planlanan projelerde temel faaliyet alanıyla ilgili faaliyet göstermesi planlanan projelerde ilgili demirbaş giderleri için belge karşılığında, 12 ay süreyle, vergiler dahil en fazla 440 bin TL ödeme yapılabilecek.

Diğer sektörlerde kurulacak işletmeler için makine, ekipman, yazılım ve benzeri ihtiyaçların giderilmesi için sağlanacak desteğin üst sınırı 550 bin TL olarak belirlendi.

İŞKUR HİBE DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların veya eski hükümlülerin başvurabildiği İŞKUR hibe desteği programından faydalanabilmek için birtakım koşulları sağlıyor olmak gerekiyor. Bu koşullar şöyle:

İŞKUR'a kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Engelli adaylar için en az yüzde 40 iş gücü kaybını gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak veya eski hükümlü statüsünde bulunmak.

Emekli olmamak.

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı aktif bir iş yeri veya işletme bulunmaması.

İşletmenin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmek.

Yapılacak işle ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen gerekli belge ve izinlere sahip olmak.

Kendisine vasi tayin edilmemiş olmak.

Herhangi bir icra dosyasının bulunmaması.

